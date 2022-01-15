TRT ekranlarında bir nesle İngilizce öğreten ikiliden Zülal Balpınar: Gençler çok okusun

Türkiye'yi uzaktan eğitimle 40 yıl önce tanıştıran Zülal Balpınar ve Michael Smith, 80'li yıllarda TRT ekranlarında yayınlanan eğitim programı ile bir nesle İngilizce öğretti.

Kahküllü saçları ve taktığı renk renk fularlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Zülal Balpınar, İngiliz arkadaşı Michael Smith ile birlikte binlerce insana televizyondan İngilizce öğretiyordu.

Zülal Balpınar, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan ve TRT ekranlarında yayınlanan derslerle bir dönemin unutulmaz yüzü oldu.

"HİÇ PROMPTER KULLANMADIM"

Hiç promter kullanmadığını söyleyen Prof. Dr. Zülal Balpınar o günleri şöyle anlattı:

"Açık Öğretim Fakültesi kurulduğu zaman 80’li yılların başında İngilizce zorunlu bir dersti. Başka bir amaçla üniversiteye gelen İngiliz bir arkadaşımla tesadüfen soyunduk bu işe. Mike İngilizce, ben Türkçe anlatıyordum. Hiç promter kullanmadım. Kameranın ortasına bir sınıfı oturttum ve o sınıfa ders anlattım."

TRT ekranlarında bir nesle İngilizce öğrettiler - VİDEO

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YILLARCA BİNLERCE İNSAN İSTİFADE ETTİ

1983'te başlayan ve çekimleri Eskişehir'de yapılan program, uzun yıllar binlerce insana ulaştı.

"ARTIK FAZLA TANIYAN YOK"

O dönemlerde hapishanelerdeki mahkumlardan mektuplar geldiğini anlatan Balpınar, “’Lütfen bize kitap gönderin. Bütün koğuş İngilizce çalışmak istiyoruz’ diye. Bu şekilde İngilizce öğrenen, İngilizce çalışan insanlar oldu. Bir gün Ürgüp'e gitmiştik. Bir küçük oğlan, ‘Anne anne, televizyondaki teyze!’ diye bağırdı. Dedim ki yerin yedi kat dibine gitsem, bir yerden beni tanıyan çıkacak. O zamanlar öyleydi, şimdi fazla tanıyan yok” dedi.

MİCHAEL SMİTH İLE HALEN GÖRÜŞÜYORLAR

Birlikte ders anlattığı Michael Smith ile çok uyumlu bir ikili oldular. Balpınar, İngiltere'de yaşayan Smith ile hala görüştüğünü ve sık sık o günleri andığını söyledi.

"OKUMAK, DİLİ ÇOK GELİŞTİREN BİR ŞEY"

TRT ekranlarında yayınlanan programla bir nesle İngilizceyi sevdiren ve aradan yıllar geçmesine rağmen, İngilizce öğretmekten hiç vazgeçmeyen Zülal Balpınar, şimdi Anadolu Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni yetiştirmeye devam ediyor.

Ve anne ve babalarının çok iyi tanıdığı öğretmenin yeni nesil için de tavsiyeleri var: "Okumak dili çok geliştiren bir şeydir. Hem Türkçe hem İngilizce ve mutlaka mutlaka okusunlar."