TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Müzik'te yeni yayın dönemini #YenilikTRTMüzik ifadeleri ile paylaştı.

TRT Müzik, bugün itibarıyla, yepyeni kadrosuyla yeni yayın dönemine başladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sobacı yaptığı paylaşımda, ''Değişim başladı! Müzik yayıncılığının köşe taşı TRT Müzik, yeni tarzı, kimliği ve yüzde 70 yenilenen içeriğiyle bugün yeni yayın dönemine başlıyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve programlarımıza değer katan tüm sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

TRT Müzik, yeni yayın dönemine yeni yüzüyle merhaba diyor VİDEO



63 PROGRAMIN 44'Ü YENİ

Yeni yayın döneminde seyirci ile buluşacak 63 programın 44’ü yeni yapım olacak. Müzik türlerindeki çeşitliliği ön plana çıkarma hedefi ile yola çıkan TRT Müzik’te halihazırda yer bulan Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve pop müziğin yanı sıra klasik, caz, rock gibi dünya müziğinden örnekler, konser kuşakları ve TRT’nin eşsiz arşivinden oluşan nostalji kuşakları ekrandaki yerini aldı.

DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN SANATÇILARIN KONSERLERİ YER ALACAK

Mazhar Alanson, Kutsi, Cengiz Özkan, Melihat Gülses gibi ünlü ve sevilen isimlerin yer aldığı programlar, Tansel Öngel, Selçuk Yöntem, Selim Bayraktar, Devrim Yakut gibi ünlü oyuncuların konuk olarak ağırlanıp müzik performanslarını sergiledikleri “Laterna”, dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenlerin ezgilerini ve yöresel müzik unsurlarını ekrana taşıyan “Sesler Âlemi”, Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarında Arslanbek Sultanbekov ile keşfe çıkan “Dombranın İzinde”, Sting, Bryan Adams ve Sami Yusuf gibi dünya çapındaki sanatçıların performanslarını ekrana taşıyan konserler, arabeski modern ve genç yüzlerle buluşturan “Yüzde Yüz Arabesk”, bu programlardan sadece birkaçı olacak.

GENÇ YETENEKLERE EKRANLARINI AÇIYOR

TRT Müzik, sadece tanınan isimlere değil, yetenekli ama keşfedilmemiş “genç yeteneklere” de ekranlarını açıyor.

Karadeniz’den Akdeniz’e, İç Anadolu’dan, Ege’ye türkü örneklerinin genç sanatçılar tarafından icra edildiği “Yedi İklim”, enstrümanıyla müzik yolculuğuna çıkan ve hedefinde müzik olan gençlerin yer aldığı “Genç Yetenekler” gibi programlarla yepyeni isimler izleyici ile buluşacak.