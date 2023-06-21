TRT Tabii dizisi Metamorfoz neyi anlatıyor, konusu nedir? Metamorfoz oyuncu kadrosu TRT'nin dijital içerik platformu Tabii'de yayınlanan Metamorfoz dizisi, gündemin merak edilenleri arasına girdi. Metamorfoz dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Metamorfoz dizisi neyi anlatıyor? Oyuncuları kimler?

TRT'nin yeni dijital platformu 'Tabii'de yayımlanmaya başlayan ‘Metamorfoz’ isimli dizi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Metamorfoz kelimesinin anlamı, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu seyircilerin araştırma konusu oldu.

Metamorfoz kelimesi Türkçe'de "başka şekle girme, dönüşme" anlamına geliyor.

1980'li yıllarda geçen bir dönem dizisi olan Metamorfoz, Gezi olaylarının yer almasıyla dikkat çekti.

Peki, TRT Metamorfoz dizisi neyi anlatıyor? Metamorfoz dizi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

Metamorfoz dizi konusu

1980'li yıllar… Gençlik yıllarında uluslararası çevrelerce tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı; babasının ölümünün akabinde şirketin başına geçer. Hayatında büyük bir kırılma gerçekleşen Teoman bu noktadan itibaren tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşür…

Metamorfoz dizi oyuncuları