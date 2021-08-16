TRT1'den Seksenler dizisiyle ilgili flaş karar! Seksenler izleyicisi çok sevinecek

TRT1'den Seksenler dizisiyle ilgili flaş karar! Seksenler izleyicisi çok sevinecek

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler'in yayın tarihiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kadrosunda Şoray Uzun, Özlem Türkad gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizinin yayın günleri değişti.

9 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler dizisi ile ilgili alınan son karar heyecan yarattı.

TRT1, yeni sezonda haftalık dizi formatında yayınlanan ve her perşembe saat 20.00'de seyirciyle buluşan Seksenler için güzel bir karar aldı.

HAFTADA İKİ GÜN YAYINLANACAK

Ergun Plak, Çağatay, Ahmet, Rukiye gibi karakterler ile yıllardır reytinglere meydan okuyan dizi, yeni yayın döneminde haftada bir gün ekrana geliyordu.

TRT 1'in aldığı karara göre, Seksenler dizisi, 16 Ağustos Pazartesi akşamından itibaren Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün ekrana gelecek.

SÜRPRİZ BİR KARAR ALINABİLİR

Yaz sezonu dolayısıyla haftada bir gün saat 20:00'de ekrana gelen Seksenler dizisinin yeni yayın dönemi ile birlikte hafta içi her gün saat 18:00'de yayınlanması düşünülüyor.

Dizinin yayın günleri ile ilgili alınan karar henüz netleşmese de izleyicinin talebinin de bu yönde olduğu biliniyor.