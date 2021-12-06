TRT1'in fenomen dizisinin final tarihi belli oldu! Hayranları bu habere çok üzülecek

TRT1'in fenomen dizisinin final tarihi belli oldu! Hayranları bu habere çok üzülecek

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinden izleyicileri üzecek bir haber geldi. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan TMC Film imzalı Kıbrıs Zafere Doğru'nun final tarihi netleşti.

TRT, geçtiğimiz sezondan bu yana birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Bu dizilerin birçoğunun izleyiciler tarafından sahiplenildiği biliniyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Kıbrıs Zafere Doğru, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat gibi diziler, en dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Bu dizilerin birçoğu iyi reytingler alarak ekran macerasını başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Ancak TRT'nin sevilen dizisinden izleyicisini üzecek bir haber geldi.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'ni ekranlara getiren TRT 1'in sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibib ibaşarılı isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, bu sezon cuma akşamları seyirciyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in oturduğui senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı dizinin final tarihi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 Aralık Cuma akşamı 17. bölümü seyirciyle buluşan dizi, yapılan planlamaya göre 31. bölümde final yapacak.

Dizinin son bölümünde, Ankaralı ve Kemal'in hayatları Apollon ile Stella'nın beklenmeyen hamleleriyle tehlike altına girmişti.