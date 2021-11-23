TRT1'in sevilen dizisi final kararı aldı! Hayranları şoke oldu

TRT1'in absürt komedi dizisi Dünya Hali hakkında izleyicisini üzecek bir karar alındı. Pelin Abay ve Caner Şahin'i buluşturan Dünya Hali dizisi, 20. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

TRT, geçtiğimiz sezondan bu yana birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Bu dizilerin birçoğunun izleyiciler tarafından sahiplenildiği biliniyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Kıbrıs Zafere Doğru, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat gibi diziler, en dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Bu dizilerin birçoğu iyi reytingler alarak ekran macerasını başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Ancak TRT1'in büyük umutlarla hazırladığı öyle bir dizi var ki beklenilenin altında kaldı.

Yapımcılığını Neden Film'in üstlendiği, başrollerinde Pelin Abay ile Caner Şahin'in yer aldığı absürt komedi türündeki Dünya Hali dizisinin reytingleri oldukça düşük geliyordu.

FİNAL KARARI ALINDI

Buna rağmen bugünlere gelmesine fırsat tanınan Dünya Hali dizisi, kaçınılmaz son ile karşı karşıya kaldı.

Farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle dikkatleri üzerine çeken TRT1'in absürt komedi dizisi Dünya Hali için final kararı alındı.

24 Kasım Çarşamba akşamı 17. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin 20. bölüm itibarıyla ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Yani Dünya Hali dizisi, 15 Aralık Çarşamba günü ekran macerasını noktalayacak.