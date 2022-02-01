TRT1'in sevilen dizisinden hayranlarını üzen karar! Erken final yapıyor, işte veda tarihi

TRT1'in sevilen dizisinden hayranlarını üzen karar! Erken final yapıyor, işte veda tarihi

Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan'ı buluşturan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin 31. bölümde final yapacağı iddia edilmişti. Ancak sevilen dizinin final tarihi değişti ve erkene alındı.

TRT, geçtiğimiz sezondan bu yana birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Kıbrıs Zafere Doğru, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi diziler, en dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

İzleyiciler tarafından sevilip benimsenen bu dizilerin bir kısmı, iyi reytingler alarak ekran macerasını başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Ancak geçtiğimiz sezona göre, bu sezon iyi bir reyting grafiği elde edemeyen Kıbrıs Zafere Doğru dizisinden izleyileri üzecek bir haber geldi.

FİNAL TARİHİ DEĞİŞTİ

Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'ni ekranlara getiren TRT 1'in sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru'nun 31. bölümde final yapacağı iddia edilmişti.

Ancak Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi başarılı isimleri buluşturan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin final tarihi değişti.

Yönetmen koltuğunda Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in oturduğu, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı dizinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

Final ibaresinin yer aldığı fragmanla birlikte dizinin ekranlara veda edeceği tarih kesinleşti. Buna göre Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, 4 Şubat Cuma akşamı son bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.