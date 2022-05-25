TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi'nden ilk tanıtım geldi! 'Elveda Rumeli tadında'

Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi", yakında TRT 1 ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımı ise seyircilere tanıdık geldi.

TRT1 ekranlarında yeni dizi hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Kara Tahta ve Kasaba Doktoru dizilerini seyirciyle buluşturan TRT1, yaz sezonu için oldukça iddialı.

Merak konusu olan yapımlardan biri olan Balkan Ninnisi geçtiğimiz günlerde sete çıktı.

Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok’un yaptığı Balkan Ninnisi’nin senaryosu yine Uğur Uzunok tarafından kaleme alınırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Erdal Özyağcıları ekrana döndüren Balkan Ninnisi, tanıtım fragmanı da yayınlandı.

Fragman akıllara Yabancı Damat ve Elveda Rumeli konseptini getirdi.

Balkan Ninnisi İlk Tanıtım Fragmanı VİDEO

Balkan Ninnisi konusu

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te çekimleri başlayan dizi şehir halkı tarafından büyük ilgi ve merakla karşılandı.

“Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıyacak.

Balkan Ninnisi oyuncuları

Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek.

Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa,Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erban Saban gibi isimler rol alıyor.