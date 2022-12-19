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- TRT1’in yeni tarihi dizisi Barbaros Hayreddin'in 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Rekor kıran görüntüler…
TRT1’in yeni tarihi dizisi Barbaros Hayreddin'in 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Rekor kıran görüntüler…
TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni tarihi dizi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, ilk bölüm fragmanıyla ortalığı yıktı geçti.
- 19.12.2022 - 13:00
TRT1, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yanına bir tarihi dizi daha ekledi. Kısa süre önce tanıtımı yapılan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı için geri sayım başladı.
İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan Barbaros Hayreddin dizisinin yönetmenliğini Berat Özdoğan, senaryosunu ise Zülküf Yücel üstleniyor.
Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da büyük ilgi çekti.
İlk bölümü 23 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanacak olan tarihi dizide, Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı anlatılacak.
Dizi severler, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı'nın ilk bölümünü heyecanla beklerken, fragmanı yayınlandı. İşte ilk bölümde yaşanacaklar...
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 1. bölüm fragmanı İZLE