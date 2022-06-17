TRT'de Kara Tahta dizisi yaz boyu ekranda

TRT'nin sevilen dizisi Kara Tahta için yaz boyunca devam kararı alındı. Dizimin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba günü ekranda olacak.

Kara Tahta dizisi, çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizi Kara Tahta, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu ve senaryosunu ise Erkan Birgören'in kaleme aldığı Kara Tahta dizisi kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına girdi.

Yeni bölümüyle ara vermeden ekranlarda

Ratinglerdeki başarısıyla dikkat çeken Kara Tahta dizisi, 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek 10. bölüm fragmanı yine nefesleri kesti.

Yeni bölüm fragmanında matematik öğretmeni Atlas, Bekir'in yaptığı tüm oyunlara rağmen çocukluk aşkı Irmak'a kavuşuyor. Yayınlanan son fragmanda Atlas ile Irmak'ın nişanlandığı görülüyor.

İşte Kara Tahta 10. bölüm fragmanı...

Kara Tahta 10.bölüm fragmanı VİDEO

İstiklal Marşı sahnesi dikkat çekmişti

Öte yandan dizide işlenen İstiklal Marşı sahnesi, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni toplamıştı.

Sahnede, matematik öğretmeni Atlas, İstiklal Marşı okunduğu esnada bir öğrencinin elinde telefonuyla oynadığını görüyor. Çocuğun yanına yaklaşan Atlas, "Ne yapıyorsun, devam et. Mesajlaşıyor musun? Komik video mu izliyorsun? Ne yapıyorsun! İstiklal Marşı okunuyor farkında mısın? Nr yapıyorsan yap, bir kulağın ben de olsun. Sen hiç mayına bastığı için ayağı parçalanmış bir asker gördün mü? Nasıl olur biliyor musun, üstündeki kamujlaj pantalonu parçalanır, içinde sivri ve incecik bir kemik çıkar, kaval kemiği. Canın acımaz hem de hiç acımaz öylece bakarsın paramparça olmuş ayağına. Ne için biliyor musun? Şu iki kıta marş korkusuzca söylensin diye. Bu bayrak özgürce dalgalansın diye. Şimdi ne yapıyorsan yapmaya devam et." dedi.

Elinde telefonuyla oynayan çocuğun gözyaşlarını akıtmasıyla sonlanan sahne, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Kara Tahta dizisi- İstiklal Marşı sahnesi VİDEO

Dizinin konusu

Kara Tahta dizisinde yarım kalmış bir hikaye işleniyor. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana geliyor. Atlas’ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılıyor.