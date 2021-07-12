- Haberler
- Medya Haberleri
- TRT'den bayram sürprizi! Gönül Dağı, Kurban Bayramı özel bölümüyle ekranlarda..
TRT'den bayram sürprizi! Gönül Dağı, Kurban Bayramı özel bölümüyle ekranlarda..
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 15:50
Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunan TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 30. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti.
Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicisinin gönlünde taht kurmayı başaran dizide, Kurban Bayramı için sürpriz bir karar verildi.
Gönül Dağı hayranlarına müjdeyi veren TRT, 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de Gönül Dağı Kurban isimli özel bir bölüm yayınlanacağını duyurdu.
Başrolünde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin 20 Temmuz akşamı yayınlanacak özel bölümünden ilk fragman izleyicilerle buluştu.
Ancak yeni sezonun heyecanının kaçmaması için Gönül Dağı Kurban isimli bölümün yeni sezona ilişkin mesajlar taşımamasına dikkat edildi.
Eylül ayında tekrar sevenleriyle buluşması planlanan Gönül Dağı dizisinin özel bölümünde, hem bayram hem Cemile ve Veysel'in düğünü hem de sünnet eğlencesinin sahneleri ekranlara geliyor.
İşte Gönül Dağı Kurban Bayramı özel tanıtımı....