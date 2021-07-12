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TRT'den bayram sürprizi! Gönül Dağı, Kurban Bayramı özel bölümüyle ekranlarda..

TRT'den bayram sürprizi! Gönül Dağı, Kurban Bayramı özel bölümüyle ekranlarda..

TRT1 ekranlarının bu sezon en çok sevilen dizilerinden biri olan ve Anadolu insanının güzelliklerini ortaya döken Gönül Dağı'nın Kurban Bayramı'na özel yayınlanacak olması sevenlerini heyecanlandırdı.