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    TRT'den büyük hamle! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform kuruyor

    Türkiye'de yayın yapan dijital platformlara bir yenisi daha ekleniyor. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT'nin 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform kuracağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:48
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    TRT'den büyük hamle! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform kuruyor

    Türkiye'de hali hazırda yayın faaliyetlerini sürdüren dijital platformlara bir yenisi daha ekleniyor.

    Netflix, Blu TV, Exxen, Mubi, Gain, Amazon Prime, Disney Plus'ın ardından TRT'nin hazırladığı dijital platform, bir yıl sonra yayın hayatına başlayacak.

    TRT'nin söz konusu sürpriz projesini ise TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı duyurdu.

    Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda "Dezenformasyon Çağında Kamu Yayıncılığı" konulu konuşma yapan Sobacı, ülkemizde hizmette olan ve önümüzdeki aylarda listeye eklenecek akış platformları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

    'Netflix'in alternatifi' kurulacak

    TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT'nin 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini duyurdu.

    Bununla birlikte TRT'nin gençlik platformu kuracağını söyleyen Sobacı, filmler ve oyunlara da yatırım yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

    TRT den büyük hamle! Netflix e alternatif uluslararası bir dijital platform kuruyor #1

    Sosyal medyaya dikkat çekti

    Sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisi hakkında da konuşan Sobacı, şunları söyledi:

    ''Sosyal medya, bireylerin daha özgür bir şekilde fikirlerini ortaya koyabildiği bir alan olacağı iddia edilirken bir anda yalan haberin, dezenformasyonun mecrası haline geldi. Dijital çağda özgürlük alanı vadederken, kaos, belirsizlik ve abartıdan beslenen bir sosyal medya karşımıza çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 70’i sosyal medyayı bilgi ve haber kaynağı olarak kullandığını söylüyor. Sosyal medya, bilgi ve haber kaynağı olma işlevi üstlendiği andan itibaren, kaçınılmaz olarak dezenformasyon ve manipülasyonun yoğun bir şekilde yaşandığı alanlar haline dönüştü. Yalan haberin, teyide muhtaç haberin ya da yanıltıcı haberin, görsellerin, herhangi bir kontrol mekanizmasından da geçmeden kesin bilgi etiketiyle paylaşıldığı bir ortam. Sosyal medyanın doğasından kaynaklanan bir özellik belirdi, o da hızla yayılma. Yalan habere hızla yayılma imkanı verdi. Yalan haber bambaşka bir noktaya doğru yürüdü. Sayısız bildirime maruz kaldığımızda, bir olay üzerine düşünme kabiliyetimizi kaybettiğimizde, buna bir dezenformasyon eklendiğinde, sonuçsuz bir sürece gidiyoruz. Bu, bireyi anlamsızlığa iter. Hakikat ile yalanın sınırlarının bulanıklaştığı bir dönem.''

    TRT den büyük hamle! Netflix e alternatif uluslararası bir dijital platform kuruyor #2


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