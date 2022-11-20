TRT'nin en iddialı yapımıydı! O dizi yayın akışından çıkarıldı...

TRT'nin en iddialı yapımıydı! O dizi yayın akışından çıkarıldı...

TRT1 ekranlarında yayınlanan ''Teşkilat, Balkan Ninnisi, Kasaba Doktoru ve Gönül Dağı'' dizileri yayına ara veriyor. Diziler, dünya kupasından sonra ekranlara geri dönecek.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat, Pazar günleri ekrana geliyor.

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Yunus Emre Yıldırımer ve Turgut Tunçalp'in başrolde yer aldığı dizi, bugün seyircisinin karşısında olacak.

Herkesi aksiyon dolu sahneleriyle ekran başına kilitleyen dizi, sonraki hafta için ise TRT'nin yayın akışında yer almadı.

Teşkilat dizisinin yayına ara verecek olması ise seyirciyi üzdü. Ancak sadece Teşkilat değil; "Balkan Ninnisi, Kasaba Doktoru ve Gönül Dağı'' dizileri de yayına ara veriyor.

Bunun nedeni ise 2022 Katar Dünya Kupası.. Dünya Kupası maçlarını yayınlamaya hazırlanan TRT, dizilere kısa bir ara verileceğini duyurdu.

Ayrıca frekans güncellemesi yapılması için seyircisini de uyardı. Maçları rahat izlemek isteyenler, frekans güncellemesine dikkat etmeli.

Peki, Diziler hangi tarihlerde yayınlanmayacak? TRT frekans güncellemesi nasıl yapılır?

Diziler hangi tarihlerde yayınlanmayacak?

20 Kasım Pazar günü “Teşkilat”ın yeni bölümü, 21 Kasım Pazartesi “Alparslan Büyük Selçuklu”, 22 Kasım Salı “Yürek Çıkmazı”nın yeni bölümleri “özetsiz” olarak yayınlanacak. 23 Kasım Çarşamba gününden 27 Kasım’a kadar TRT’de akşam kuşağında dizi yayınlanmayacak.

Buna göre 24 Kasım Perşembe “Balkan Ninnisi”, 25 Kasım Cuma”Kasaba Doktoru”, 26 Kasım Cumartesi”Gönül Dağı”, 27 Kasım Pazar “Teşkilat” dizileri yayınlanmayacak. Öte yandan maçların bitmesiyle birlikte diziler kaldığı yerden yayınlanmaya devam edecek.

TRT frekans güncellemesi

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı.

Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.