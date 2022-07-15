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- TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitirdi.
- 15.07.2022 - 07:38
TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz, Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti.
Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
10 yıldır bakım evinde kalıyordu
1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu.
Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.