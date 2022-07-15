Petrol
99.84
0.75%
Euro
17.5185
0.24%
Dolar
17.4627
0.19%
Altın
959.15
0.03%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
359.843
1.67%
BTXN Coin
7.49
4.46%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

    TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitirdi.
    • 15.07.2022 - 07:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

    TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz, Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti.

    Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

    10 yıldır bakım evinde kalıyordu

    1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu.

    Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.

    TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti #1

    TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti #2


    İlginizi Çekebilir

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları
    Metabot

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları

    Karabük'te mağaradaki kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı
    3. Sayfa

    Karabük'te mağaradaki kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı

    Melis Sezen’in ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı
    Medya

    Melis Sezen’in ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

    Görüş Bildir