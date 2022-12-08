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- TRT'nin yeni tarih dizisi! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu nedir, oyuncuları kimler?
TRT'nin yeni tarih dizisi! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu nedir, oyuncuları kimler?
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 09:52
TRT1 ekranlarında yayınlanan "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin devamı niteliğinde bir yapım daha geliyor.
"Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" adında duyurulan yeni tarih dizisi yakında yayınlanacak.
Başrolde Tolgahan Sayışman'ın rol aldığı dizide Barbaros Hayreddin'in hayatı konu alınacak.
Güçlü konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" dizisi hakkında araştırmalar başladı.
Barbaros Hayreddin dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler soruları medya gündemine yerini aldı. İşte diziye dair ayrıntılar...
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi; Barbaros Hayreddin Paşa (Hızır Reis)'in hayatını konu almaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin, Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştiren isimdir.
Oyuncu kadrosu
Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Timur Acar, Hasan Küçükçetin, Yılmaz Bayraktar, Ceren Soylu, Gizem Aydın, Başak Daşman, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Halil İbrahim Kurum gibi isimler rol alacak.