TRT'nin yılbaşı programı belli oldu mu? Bu yılbaşında evdeyiz diyenler...

TRT'nin yılbaşı programı belli oldu mu? Bu yılbaşında evdeyiz diyenler...

Yılbaşını evde geçirmek isteyenler, kanallarda hangi programların olduğunu merak ediyor. Özellikle TRT'yi takip edenler, "TRT'nin yılbaşı programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

2021 yılına veda etmeye artık sayılı saatler kalırken, herkes umutla 2022 yılını karşılamaya hazırlanıyor.

Yeni yılı bazı vatandaşlar ya yurt dışında ya da ailesiyle akşam dışarı çıkarken, bazılar ise evde karşılamaya hazırlanıyor.

Yılbaşını dışarıda karşılamaya hazırlananlara koronavirüs ve hızla yayılan Omicron uyarısını yapmadan geçmek olmaz.

Uzmanlar yeni yılın ilk dakikalarında, kalabalık gruplarla dışarıda olanları uyarıyor ve maskeden ödün vermemelerine dikkati çekiyor.

Ancak yeni yılı evde ailesiyle birlikte karşılamaya ve televizyon başında çekirdek çitlemeye hazırlananlar var.

Bu grup ise o gece televizyon kanallarında, hangi programların ekrana geleceğini araştırmaya başladı.

Özellikle birinci kanal olan TRT'nin yılbaşı içerikleri merak edildi ve "TRT'nin yılbaşı programı belli oldu mu?" sorusu gündeme getirildi.

TRT'NİN YILBAŞI PROGRAMI

TRT 1’in uzun soluklu aile dizisi “Seksenler” yılbaşına özel olarak hazırlanan bölümüyle ekranlara gelecek.

31 Ocak akşamı saat 20.00’de “Seksenler Yılbaşı Özel” bölümü, seyirciyle buluşacak. Geçmişte TRT ekranlarında yer alan sanatçıların unutulmaz anlar yaşatacağı nostaljik yılbaşı programı "1’de Nostalji” ise aynı gün saat 23.45’te TRT 1’de ekrana gelecek.

HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

TRT 1'in dizileri Kıbrıs Zafere Doğru, Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı ve Teşkilat,

Star TV'de ekrana gelen Kaderimin Oyunu,

Show TV'deki Üç Kuruş, Aziz, Güldür Güldür Show,

Kanal D'nin dizileri Sadakatsiz, Yargı, Camdaki Kız ve Arka Sokaklar,

ATV dizileri Bir Zamanlar Çukurova, Kuruluş Osman ve Destan,