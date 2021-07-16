Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Murat Boz'dan o iddialara yanıt geldi...

Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Murat Boz'dan o iddialara yanıt geldi...

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerini hareketlendirmişti. Sessizliğini bozan Murat Boz, o iddialara yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Another Self adlı dijital dizide birlikte rol aldığı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

İkilinin daha çekimler başlamadan önce baş başa yemek yemeleri ve daha sonra tekne ile denize açılmaları dedikoduların fitilini ateşlemişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından "Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?" soruları sorulmaya başlandı. Konuyla ilgili ilk açıklama Murat Boz'dan geldi. İşte tüm detaylar...

İKİLİ AŞK MI YAŞIYOR?

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, ''Another Self'' adlı dijital dizide rol almaya başladı.

Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra uzun süredir yalnız olan şarkıcı Murat Boz ile geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edildi.

Boz ve Büyüküstün, geçtiğimiz akşam Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çiftin daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptığı öğrenildi.

Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Murat Boz, Büyüküstün'le hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

"DİZİ ÇEKİYORUZ"

Spor çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar." şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz hafta Murat Boz'un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak Boz, çıkan iddiaların ardından dedikoduları yalanlamıştı. Boz, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım" demişti.