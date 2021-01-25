Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, evli mi? Tuba Büyüküstün dizi ve filmleri..

Neslihan Atagül'ün veda etmek zorunda kaldığı Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün, seyirciler tarafından ilgi odağı oldu. İkiz kız annesi olan Tuba Büyüküstün kimdir, kaç yaşında?

Sağlık sorunları nedeniyle başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül'ün yerine geçecek isim Tuba Büyüküstün oldu.

Ihlamurlar Altında, Asi, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel gibi başarılı dizilerde rol almış olan Tuba Büyüküstün, oyunculuk performansı ile izleyenlerden beğeni toplamaya devam ediyor.

Maya ve Toprak adında ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün'ün hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki Tuba Büyüküstün kimdir, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün evli mi?

İşte merak edilenler..

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenlidir.

İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı.

ÇEMRERİMDE GÜL OYA'NIN ZARİFE'Sİ

2004 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Cemal Şan'ın yönettiği Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

ÇAĞAN IRMAK İLE SİNEMAYA GİRDİ

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile başrolü paylaşarak, büyük bir çıkış yaptı.

Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırarak bir kez daha Çağan Irmak'la çalıştı ve sinemaya adım attı.

2006 yılında Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı.

ORTADOĞU'NUN SEVİLEN İSMİ

2007 yılında Antakya'da çekilen, Cevdet Mercan'ın yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı.

Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu ve Türk dizilerinin yurt dışına ihracında önemli bir rol oynadı. Başrolünü oynadığı Asi dizisi 67 ülkedeki izlenme oranlarıyla, 51. Monte-Carlo Televizyon Festivali'nde En İyi Pembe Dizi kategorisinde aday gösterildi.

2010 yılında Yusuf Kurçenli'nin yönettiği Yüreğine Sor filmiyle sinemada ilk başrolünü oynadı. Daha sonra atv'de yayınlanan Gönülçelen adlı dizide, Cansel Elçin'le birlikte başrolü paylaştı.

EMMY'E ADAY OLAN İLK TÜRK OYUNCU

2013 yılının ilk günlerinde, Star TV'de yayınlanmaya başlayan 20 Dakika adlı dizide İlker Aksum ile birlikte başrolü paylaşarak, 1,5 yıl ara verdiği ekranlara geri döndü.

20 Dakika dizisindeki rolüyle 42. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterilerek, Emmy'e aday olabilen ilk Türk oyuncu unvanını aldı.

2014 UNİCEF İYİ NİYET ELÇİSİ

2014 yılında UNICEF Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçilen Büyüküstün, yine 2014 yılının Mart ayında başlayan ve atv'de yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaştı. Kara Para Aşk dizisindeki rolüyle İhracatın Yıldızları ödülünü alırken, yine bu rolü ve yardımseverliği nedeniyle 14. Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

2015 yılının son aylarında sinemaya ağırlık vererek, biri kısa film olmak üzere Orman, Rüzgarın Hatıraları ve Dar Elbise filmlerinde rol aldı.

2016 yılında ise Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler gibi önemli oyuncularla birlikte ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı filminde oynayan Büyüküstün, Kasım ayında başlayan ve Star TV'de yayınlanmış Cesur ve Güzel Paris'te evlenen çift, Toprak ve Maya adlı ikiz kızlarının doğumuyla dizilerde dönüşümlü olarak oynuyordudizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolü paylaşmıştır.

ÖZEL HAYATI

Tuba Büyüküstün, rol aldığı dizinin setinde tanıştığı Onur Saylak ile aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.

Toprak ve Maya adında ikizleri olan Büyüküstün ve Saylak çifti 5 yıl birliktelikten sonra boşanma kararı alarak yollarını ayırdı.

Daha sonra işletmeci Umut Evirgen ile birliktelik yaşayan Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz aylarda ilişkisini bitirdi.