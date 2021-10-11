Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz arasında aşk yaşadıklarına dair iddialar gündeme geldi. Büyüküstün ise konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Peki, Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün, Netflix’in yeni dizisi Another Self ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizide Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak gibi isimler birlikte rol alıyor.

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün yerine dahil olan oyuncu, umduğunu bulamamış dizi ise kısa bir süre sonra final vermişti.

Bu gelişmelerin üzerine Büyüküstün, Umut Evirgen'den ayrıldı ve Murat Boz ile adı aşk iddialarına karıştı.

Bu konuyla ilgili ikiliden bugüne kadar olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmedi.

Ancak Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu ve aşk iddialarına ilişkin ilk kez konuştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE MURAT BOZ AŞK MI YAŞIYOR?

Tuba Büyüküstün, Murat Boz ile aşk iddiaları için ilk kez konuştu.Oyuncu yaptığı açıklamada, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil.

Birçok şey yazılıyor. Ama doğru değil. Bunları yapmayın” diyerek aşk haberlerini yalanladı.