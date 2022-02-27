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    • Tuba Büyüküstün'ün güzeller güzeli ikizlerinin son haline bakın! Hangisi anneye hangisi babaya benziyor?

    Tuba Büyüküstün'ün güzeller güzeli ikizlerinin son haline bakın! Hangisi anneye hangisi babaya benziyor?

    Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın kızları Toprak ile Maya, kocaman oldu. İkilinin gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ettiği ikizleri, güzellikleri ile anneleri Büyüksütün'ü geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 16:43
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    Tuba Büyüküstün'ün güzeller güzeli ikizlerinin son haline bakın! Hangisi anneye hangisi babaya benziyor?

    2010-2011 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Gönülçelen dizisinin senaryosunu Berkun Oya ve Nuran Evren Şit kaleme aldı.

    Yönetmen koltuğuında Cevdet Mercan ve Ahmet Katıksız oturduğu dizinin başrollerinde ise Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin ve Onur Saylak boy gösterdi.

    2 sezon süren ve 56. bölümde final veren dizide Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak tanışarak, aşk yaşamaya başladı.

    Bu dizi sayesinde bir beraberliğe başlayan ikili, 2011 yılında nikah masasına oturdu ancak bu evlilik 2017 yılında sona erdi.

    Tuba Büyüküstün bu evlilikten dünyaya gelen kızlarına Maya ve Toprak adını verirken, onları gözlerden uzakta büyütmeyi tercih etti.

    Onur Saylak yeniden baba olurken, kızları ile sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmedi ancak basından uzak tuttu.

    Zaman zaman kızlarına dair paylaşımlar yapan ve onların son halini takipçilerine gösteren ise Tuba Büyüküstün oldu.

    Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak’la verdiği pozu, sosyal medya hesabından yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

    TOPRAK VE MAYA KOCAMAN OLDU

    Son olarak dijital platformda yayınlanacak 'Another Self' adlı dizide başrol oynayan oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

    Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu, zaman zaman evinde çektirdiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    İki çocuk annesi olan Büyüküstün, son olarak ikiz kızları Maya ve Toprak'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

    Tuba Büyüküstün ün güzeller güzeli ikizlerinin son haline bakın! Hangisi anneye hangisi babaya benziyor? #1

    Onur Saylak'la evliliğini 2017 yılında bitiren Büyüküstün'ün kızlarının bir hayli büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

    Onur Saylak ise geçtiğimiz aylarda menajer eşi Gözde Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

    Etkinliğe Saylak'ın Tuba Büyüküstün'den olan ikizleri Maya ve Toprak katıldı. Saylak, iki kızı ve Gözde Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen Deniz Ali ile objektiflere poz verdi.

    Tuba Büyüküstün ün güzeller güzeli ikizlerinin son haline bakın! Hangisi anneye hangisi babaya benziyor? #2

    İŞTE TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN PAYLAŞTIĞI SON KARE

    Tuba Büyüküstün ün güzeller güzeli ikizlerinin son haline bakın! Hangisi anneye hangisi babaya benziyor? #3


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