Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! İşte Toprak ve Maya'nın son hali

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın kızları Toprak ve Maya büyüdü. İkizlerin son halleri dikkati çekerken, bazıları babaya bazıları anneye benzetti. Büyüküstün ise kızlarını medyadan uzak tutuyor.

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, Gönülçelen dizisinde tanıştığı ve aşk yaşamaya başladığı Onur Saylak ile evlendi.

Bu evlilikten Toprak ve Maya adında iki kızı olan Büyüküstün, Saylak ile olan evliliğini geçtiğimiz yıllarda sonlandırdı.

Ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan oyuncunun yeniden evleneceği konuşuluyordu.

Ancak Büyüküstün-Evirgen aşkı kısa sürdü ve Evirgen Melisa Şenolsun'a gönlünü kaptırdı.

Bu sezon Netflix yapımı Another Self dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tuba Büyüküstün'ün adı, Murat Boz ile anıldı.

Oyuncu bu iddialar karşısında sessiz kalırken, kızları Toprak ve Maya gündeme geldi.

TOPRAK VE MAYA BÜYÜDÜ

Tuba Büyüküstün, 2012 yılında anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Büyüküstün ve eski eşi Onur Saylak, Maya ve Toprak'ı gözlerden uzak büyütüyor.

İkili kızlarının medya önünde olmasını istemiyor. Büyüküstün, çocuklarını kendi sosyal medya hesabında paylaşmayı tercih ediyor.

Oyuncunun yaptığı anne-kız paylaşımlarında ise Maya ve Toprak'ın ne kadar büyümüş olduğu takipçilerinin gözünden kaçmıyor.