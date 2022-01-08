Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu! Kendisinden iki tane daha doğurmuş...

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu! Kendisinden iki tane daha doğurmuş...

Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak, büyüdü. 9 yaşına basan ikizler güzellikleri ile anneleri Büyüküstün'ü geride bırakmaya hazırlanıyor.

Gönülçelen dizisinde Onur Saylak ile tanışan ve aşık olan Tuba Büyüküstün, kısa bir süre sonra nikah masasına oturdu.

Evlendikten sonra ikiz kızlarına hamile olduğunun duyuran Büyüküstün, 2017 yılında aldığı ani bir karar boşandı.

Tuba Büyüküstün bu evlilikten dünyaya gelen kızlarına Maya ve Toprak adını verirken, onları gözlerden uzakta büyütmeyi tercih etti.

Büyüküstün boşanmanın ardından gönlünü Umur Evirgen'e kaptırırken, Onur Saylak ise yeniden evlendi.

Çift farklı hayatlara yelken açmalarına rağmen, kızları Toprak ve Maya için sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Tuba Büyüksütün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Toprak ve Maya, şimdilerde kocaman oldu.

TOPRAK VE MAYA'NIN SON HALİ

Ekranlardan uzak kaldığı dönemlerde bile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, kızlarını gözlerden uzak büyütüyor.

Kızlarıyla kamera karşısına fazla geçmeyen Büyüküstün'ün zaman zaman yaptığı paylaşımlar takipçilerini çok şaşırtıyor.

Kızlarını basından uzak tutan Tuba Büyüküstün, çocuklarını kendi sosyal medya hesabında paylaşmayı tercih ediyor.

Zaman zaman yaptığı anne-kız paylaşımlarında Maya ve Toprak'ın ne kadar büyümüş olduğu ise takipçilerinin gözünden kaçmıyor.

ONUR SAYLAK VE KIZLARI DOĞUM GÜNÜNDE POZ VERDİ

Onur Saylak geçtiğimiz aylarda menajer eşi Gözde Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Etkinliğe Saylak'ın Tuba Büyüküstün'den olan ikizleri Maya ve Toprak katıldı.

Saylak, iki kızı ve Gözde Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen Deniz Ali ile objektiflere poz verdi.