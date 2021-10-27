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    Tuba Ünsal'ın güzelliği kızına geçmiş! Anne-kız birbirinin kopyası...

    Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Tuba Ünsal, kızı Sare ile gündeme geldi. Şu sıralar 11 yaşında olan Sare'yi görenler, güzelliğine ve annesine olan benzerliğine hayran kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 16:01
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    Tuba Ünsal'ın güzelliği kızına geçmiş! Anne-kız birbirinin kopyası...

    Uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Tuba Ünsal, zamanını çocuklarıyla geçiriyor.

    3 evlilik yapan Ünsal'ın Murat Pilevneli'den Sare adını verdiği bir kızı, Mirgün Cabas'tan ise Civan Mert Cabas adını verdiği bir oğlu var.

    2018 yılında Cabas'tan boşanan ve bir daha evlenmeyen Ünsal, kızı Sare ile gündeme geldi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ancak magazin basınından çocuklarını uzak tutmak isteyen oyuncunun kızı Sare'yle benzerliği herkesi şaşırttı.

    Şu sıralar 11 yaşında olan Sare, Ünsal'ın takipçilerinden güzelliği ve annesine olan benzerliğiyle tam not aldı.

    MİNİK TUBA

    Çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Tuba Ünsal’ın kızı Sare, tıpkı annesi gibi masmavi gözlere sahip.

    Annesinin güzelliğini alan Sare, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sare'nin annesine benzediğini belirten takipçiler, fotoğraflara ise beğeni ve yorum yağdırdı.

    Tuba Ünsal ın güzelliği kızına geçmiş! Anne-kız birbirinin kopyası... #1

    Tuba Ünsal ın güzelliği kızına geçmiş! Anne-kız birbirinin kopyası... #2

    Tuba Ünsal ın güzelliği kızına geçmiş! Anne-kız birbirinin kopyası... #3

    Tuba Ünsal ın güzelliği kızına geçmiş! Anne-kız birbirinin kopyası... #4

    Tuba Ünsal ın güzelliği kızına geçmiş! Anne-kız birbirinin kopyası... #5

    Tuba Ünsal ın güzelliği kızına geçmiş! Anne-kız birbirinin kopyası... #6

    Tuba Ünsal ın güzelliği kızına geçmiş! Anne-kız birbirinin kopyası... #7

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