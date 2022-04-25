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    Tufan Türenç, İstanbul'da toprağa verildi

    Gazeteci-yazar Tufan Türenç son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze törenine çok sayıda politikacı ve medya mensubu katıldı.
    • 25.04.2022 - 16:19
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    Tufan Türenç, İstanbul'da toprağa verildi

    Gazeteci-yazar Tufan Türenç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    Türenç'in cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a getirildi.

    Türenç için, Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.

    Tufan Türenç, İstanbul'da toprağa verildi VİDEO

    Çok sayıda siyasi ve medya mensubu katıldı

    Cenaze törenine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamzaçebi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, eski TBMM Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Hüsamettin Cindoruk'un da aralarında bulunduğu iş, medya, siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.

    AA'nın haberine göre  kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzunda cenaze aracına taşınan Türenç'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Tufan Türenç, İstanbul da toprağa verildi #1

    Tufan Türenç, İstanbul da toprağa verildi #2

    Tufan Türenç, İstanbul da toprağa verildi #3

    Tufan Türenç, İstanbul da toprağa verildi #4


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