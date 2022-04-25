Gazeteci-yazar Tufan Türenç son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze törenine çok sayıda politikacı ve medya mensubu katıldı.

Gazeteci-yazar Tufan Türenç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türenç'in cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a getirildi.

Türenç için, Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Tufan Türenç, İstanbul'da toprağa verildi VİDEO



Çok sayıda siyasi ve medya mensubu katıldı

Cenaze törenine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamzaçebi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, eski TBMM Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Hüsamettin Cindoruk'un da aralarında bulunduğu iş, medya, siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.

AA'nın haberine göre kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzunda cenaze aracına taşınan Türenç'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.



