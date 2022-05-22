Tuğba Ekinci havluyu vücuduna sarıp poz verdi, görenlerin sesi soluğu kesildi! 'Türkiye'nin en seksi kadını'

Sık sık iddialı pozları ve çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sapanca'da tatil yapan Ekinci, çıplak vücudunu havluyla kapatıp poz verdi.

Yaklaşık 15 yıl önce piyasaya sürdüğü ''O Şimdi Asker'' ve ''Kondom'' şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan şarkıcı Tuğba Ekinci, şu sıralar geçmişe nazaran sakin bir hayat yaşıyor.

Türkiye'nin en cesur şarkıcılarından biri olarak gösterilen Tuğba Ekinci, zaman zaman cüretkar pozları ve çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündemine geliyor.

Hem gündeme dair yorumları hem de ünlü isimlere yaptığı göndermelerle dikkati çeken Ekinci, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla yaz sezonuna start vermişti.

Tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam eden 44 yaşındaki şarkıcı, son kareleriyle adeta sosyal medyayı salladı.

Havlu pozuyla olay oldu

Sapanca'ya tatile giden Tuğba Ekinci, çıplak vücuduna havlu sarıp art arda cesur pozlar verdi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tuğba Ekinci, verdiği yarı çıplak pozları 193 bin takipçili Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcıya,''Cesur insanları severim'', ''Millet saklanır sen bilerek paylaşıyorsun'', ''Alev alev yanıyorsun'', ''Yapma böyle şeyler abla'', ''Türkiye'nin en seksi kadını'' gibi binlerce yorum geldi.