Tarafını belli eden Tuğba Ekinci'den sert tepki: "Altılı değil bir düzine olsanız kaç yazar!" Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından tarafını belli etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı geldi. Paylaşımın altına yazdığı sözler ise kısa sürede gündem oldu. İşte Tuğba Ekinci'nin destek paylaşımı...

Türkiye, dün genel seçim için sandık başına geçti. Cumhurbaşkanı adayları arasında oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında ünlü isimlerde paylaşımlarıyla destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan isimlerden biri de Tuğba Ekinci oldu. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.

Ünlü popçu Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği bir paylaşım yaptı.

"Adamlarla madamları karıştırmayın"

Tuğba Ekinci'nin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar destek verirken, bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcının paylaşımın altına yazdığı "Altılı değil bir düzine olsanız kaç yazar :) Harbiden alırız sanmanız çok komik çok büyük saflık. Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü karakterler gidiyorum demeden gitmez. Bunu anlamanız bu kadar zor olmamalı ayrıca kendimde öyle biriyim. Adamlarla madamları karıştırmayın. Adam adam" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.