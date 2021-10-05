Tuğba Ekinci'den şaşırtan kondom itirafı! 'Memleketin sapığı ilan edildim...'

''O Şimdi Asker''şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Ekinci, 'Kondom' şarkısının hikâyesini anlattı.

''O Şimdi Asker'' ve ''Kondom'' adlı şarkılarıyla ünlenen ve Türkiye'nin en cesur şarkıcılarından biri olan Tuğba Ekinci, şu sıralar geçmişe nazaran sakin bir hayat yaşıyor.

Birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Ekinci, yaptığı cesur açıklamalarla da sık sık magazin gündeminde yer almayı başarıyor.

44 yaşındaki ünlü şarkıcı, şimdi ise katıldığı programda yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün YouTube'da yayınlanan ''Bize Kaldı'' programına katılan Ekinci'nin yaptığı itiraf, sosyal medyada çok konuşuldu.

''MEMLEKETİN SAPIĞI İLAN EDİLDİM''

Yıllar önceki sayfaları yeniden açan Ekinci, bir döneme damga vuran ''Kondom'' şarkısının hikâyesini anlattı. Ünlü şarkıcı, açıklamasında "Bir Türk kondom firması bana geldi, sosyal sağlık projesi yapmak istediklerini söylediler. İçinde kondom kelimesi geçen şarkılar yazdırmaya başladık. Kondom albümündeki şarkıların sıralaması; Kondom, Yoksa, Vermem idi. Çıktığı ilk zamanlarda Avrupa’daki MTV’de yayınlandı. O şimdi asker canı neler ister, kondom falan derken memleketin sapığı ilan edildim!'' dedi.

"BEN BİR ŞOV KIZIYIM"

Bir dönem ''Zengin adam sevmek ucuzluk'' sözleriyle gündeme gelen Ekinci, bu sözü neden söylediğini de itiraf etti.

Ünlü aşrkıcı, bu sözü söyleme sebebini, ''Manşet atılsın da konuşulayım diye yaptığım şeylerden biri. Ben bir şov kızıyım. Şov kızı arada saçmalar. Burada saçmalamışım.'' sözleriyle açıkladı.