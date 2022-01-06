Tuğba Ekinci'nin paylaşımıyla ortaya çıktı! Fırtınalar'ın Cengiz'i Ömer Seval bakın şimdi ne yapıyor

Tuğba Ekinci'nin paylaşımıyla ortaya çıktı! Fırtınalar'ın Cengiz'i Ömer Seval bakın şimdi ne yapıyor

90'lı yıllara damgasını vuran Fırtınalar dizisinde hayat verdiği Cengiz karakteriyle ünlenen manken Ömer Seval, yıllar sonra ortaya çıktı. 90'ların popüler ismi, bakın şimdilerde neler yapıyormuş...

Başrollerinde Ebru Gündeş, Kerem Alışık, Erol Taş, Güzin Özyağcılar ve Senem Hakkı gibi isimlerin yer aldığı ''Fırtınalar'' dizisi, 90'lı yıllara damgasını vurmuştu.

Fırtınalar dizisinde dikkatleri üzerine çeken bir isim de Cengiz karakterine hayat veren manken Ömer Seval'di.

Şöhret basamaklarını mankenlik yaparak tırmanan Ömer Seval, Fırtınalar dizisinin yayınlandığı dönemde televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biriydi.

ÇAPKINLIKLARIYLA GÜNDEME GELİYORDU

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı ''Bay Kamber'' adlı dizide de 'şarkıcı Onur' tiplemesiyle boy gösteren Seval, çapkınlıklarıyla sık sık konuşuluyordu.

O dönemlerde Deniz Seki ile yaşadığı aşkla magazin gündemini uzun süre meşgul eden ünlü manken, Seki'nin ilk medyatik sevgilisiydi.

Eski oyuncunun adı, geçtiğimiz yıllarda da Öykü Çelik ve Gülben Ergen ile anılmıştı.

TUĞBA EKİNCİ İLE BULUŞTU

Fırtınalar'ın sona ermesiyle gözlerden yavaş yavaş uzaklaşan manken ve oyuncu Seval, yıllar sonra ortaya çıktı. Tuğba Ekinci, eski modelin son halini paylaştı.

Tuğba Ekinci, ünlü isimle çekildiği pozunu "Ziyafet" notuyla paylaştı. Vahe Kılıçarslan ise Ekinci'nin paylaşımına, "Ömer, ülkemizin en iyi erkek mankenlerindendi. Tarzı ve renk skalası harikaydı." yorumunda bulundu.

ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

52 yaşındaki Ömer Seval, şimdilerde gözlerden uzak yaşıyor ve oyunculuk ve mankenlik yaparken de devam ettirdiği ticaret hayatını sürdürüyor. İlk olarak Nişantaşı'nda mağaza açan Seval, tekstil ve dekoratif ürünler satıyor.

İşlerini büyüten ünlü isim, Bodrum, Alaçatı'dan sonra dünyaya açılarak Ürdün ve Tahran gibi yerlerde de dükkan açtı.