Tuğçe Güder kimdir? Tuğçe Güder kaç yaşında, nereli? Tuğçe Güder hakkında merak edilenler..

2005 yılında Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen siyahi model ve oyuncu Tuğçe Güder merak konusu oldu. Hayat hikayesiyle dikkat çeken Tuğçe Güder kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler..

1984'te mezarlığa bırakılan siyahi model Tuğçe Güder "Yıllardır gerçek ailemi arıyorum, arafta gibiyim." dedi.

2005 yılında Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen siyahi model ve oyuncu Tuğçe Güder'in biyografisi ve hayatı araştırılmaya başladı.

Yıllardır ekranlarda görünmeyen ve köy hayatı yaşadığını söyleyen Tuğçe Güder kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Güder hakkında merak edilenler..

TUĞÇE GÜDER KİMDİR?

Tuğçe Güder, Türk eski mankendir. 2005 yılında yıllık olarak düzenlenen uluslararası bir yarışmada Türkiye'nin en iyi mankeni olarak seçilmiş ve Türkiye'yi Dünyanın En İyi Mankeni (Best Model of Turkey) yarışmasında temsil etmiştir.

Tuğçe, Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve bebekken Türk bir anne-baba tarafından evlat edinildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken güzellik yarışmasına katılıp kazandı.

2004 yılında Cem Yılmaz'ın komedi filmi G.O.R.A.'da kısa bir rol aldı.

2008 yılında restoran sahibi Uğur Karas ile evlendi. Birçok hayır işi ile; ihmal edilen çocuklara yardım etme konusunda farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.