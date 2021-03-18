Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kaç yaşında, evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un şarkılarını seslendirdi. Hayatı ve biyografisine dair bilgiler merak konusu olan Tuğçe Tayfur kimdir? İşte detaylar..

Kanal D’de ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler ses ve eğlence programının bu akşamki konukları arasında yer alan Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un izinden gidiyor.

Sesiyle izleyicileri etkileyen Tuğçe Tayfur'un hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir? sorusu araştırılıyor. İşte Tuğçe Tayfur'un hayatı ve biyografisine dair bilgiler..

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur.

İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak'la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkarmaya karar verdi.

Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single'da yıllarca dillerden düşmeyen 'Huzurum Kalmadı' şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi. İkilinin klibi uzun süre konuşuldu.

Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra erdi.

ABD'de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı ve 2012 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları var. Çift yedi yıllık evliliklerinden ardından ayrıldılar.