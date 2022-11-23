Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bu kez bacaklarını açıp güneşlenen başarılı oyuncu cesur pozlarını yayınladı.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımıyla hayranlarını korkutmuştu.

Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından tükenmişlik sendromuna girdiğini “Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... Psikiyatrlardan yardım istiyorum.” notuyla duyurmuştu.

Paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden 53 yaşındaki ünlü oyuncu, hemen ardından kızı Refia Dermancıoğlu'yla gündeme geldi.

Instagram hesabında 557 bin takipçisi bulunan Esra Dermancıoğlu, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kez yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Tükenmişlik sendromundan çabuk sıyrılan ünlü oyuncu güneşlendiği anları paylaştı. Frikik vermekten de kaçınmadı.

“Tükenmemişlik sendromu!”

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, yeşil derin yırtmaçlı elbisesiyle güneşe doğru uzandı. Bacağını açıp kameraya poz verdi.

Ünlü oyuncu o pozunu Instagram hesabından “Tükenmemişlik sendromu!” notuyla paylaştı. Dermancıoğlu’na kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.