Tülin Ece Yazkan kimdir? Evlilik Hakkında Her Şey 'Güneş' karakteri hakkında...

Tülin Ece Yazkan kimdir? Evlilik Hakkında Her Şey 'Güneş' karakteri hakkında...

FOX TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'da Güneş karakterine hayat veren Tülin Ece Yazkan hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey'in Güneş'i Tülin Ece Yazkan kimdir?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Bir evliliğin bütün aşamalarının dört kadın kahramanın üzerinden görüleceği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor.

Son olarak ''Sefirin Kızı'' dizisinde Menekşe rolüyle hayranlarının karşısına çıkan Tülin Ece, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Güneş karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, ''Tülin Ece kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey'in Güneş'i Tülin Ece kimdir? İşte Tülin Ece Yazkan'ın biyografisi...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY GÜNEŞ KARAKTERİ

Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.

TÜLİN ECE KİMDİR?

28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelan Tülin Yazkan, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan ''Yılanların Öcü'' dizisi ile yaşayan Tülin Yazkan, daha sonra Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol almıştır.

Son olara Star TV ekranlarında yayınlanan ''Sefirin Kızı'' dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan, 1.62 metre boyunda, 45 kilo ve Balık burcudur.

TÜLİN ECE YAZKAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER