Tüm Türkiye onu konuşuyordu! Gönül Dağı’na sürpriz isim; gören inanamıyor TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’na bomba gibi bir oyuncu geliyor. Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu. Şimdi ekranlarda izleyecek…

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Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Gönül Dağı, her yeni bölümüyle ekranlara damga vuruyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gönül Dağı’nın kadrosuna bir dönem tüm Türkiye’nin konuştuğu o isim katılıyor. Duyan kulaklarına inanamadı.

İşte sosyal medya hesabından müjdeyi duyuran yeni Gönül Dağı yıldızı...

Türkiye'nin konuştuğu isim Gönül Dağı'nda!

Kırşehir'de yerel seçimlerin ardından sosyal medyada gündem olan Aydın Battal, Gönül Dağı dizisine dahil oldu.

Muhtarlık seçimini kaybeden ve duygularını sosyal medya üzerinden akrabalarına yazdığı şiirle paylaşan Aydın Battal, Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

Köyünde muhtar olabilmek için iki kişiyle yarıştığını belirten Aydın Battal, seçimlerin ardından kendisine dizi ve film teklifleri geldiğini açıklamıştı.

Görünen o ki, bu tekliflerden biri olan Gönül Dağı'nı kabul etti. Müjdeyi ise sosyal medya hesabından “İşte geldim Gönül Dağı. İlk seti tamamladık bugün” sözleriyle duyurdu.