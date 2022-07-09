Tümer Metin sevgilisi Gamze Topuz ve kızı ile tatile çıktı!

Tümer Metin sevgilisi Gamze Topuz ve kızı ile tatile çıktı!

Eski milli futbolcu Tümer Metin, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Gamze Topuz ile tatilde objektiflere yakalandı.

Futbolcu Tümer Metin uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Gamze Topuz ile tatile çıktı.Çeşme'de denize girerken görüntülenen çift uzun yıllardır mutlu bir beraberlik yaşıyor.

Çeşme'de görüntülenen çiftin yanlarında Gamze Topuz'un eski evliliğinden olan kızı Elis Naz'da bulunuyor.

2017 yılından beri sevgili olan Tümer Metin ve Gamze Topuz ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Tümer Metin sevgilisi Gamze Topuz ve kızı Elis Naz ile denize girerken görüntülendi.