Tunçay Akça kimdir? Hababam Sınıfı filmlerinin 'Bacaksız'ı Menajerimi Ara'da..

'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle özdeşleşen Tuncay Akça, yıllar sonra Menajerimi Ara dizisinde Cüneyt karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, Tunçay Akça kimdir?

Her pazar akşamı Star TV ekranlarında yayımlanan ve ünlü isimleri konuk eden Menajerimi Ara dizisine, bu hafta sürpriz bir isim katılıyor.

Büyük küçük herkesin severek izlediği Hababam Sınıfı filmlerindeki 'Bacaksız' rolüyle hafızalara kazınan Tuncay Akça, yıllar sonra Menajerimi Ara dizisinde Cüneyt karakteri ile izleyenlerin yüzünde tebessüm bırakmaya geliyor.

Peride, Yeşilçam'da çocuk oyuncu olarak hafızalara kazanan eski oyuncusu Cüneyt'e (Tuncay Akça) bir reklam filmi ayarlamanın mutluluğunu yaşarken yıllar sonra hatırlanmanın heyecanını yaşayan Cüneyt’in göz ardı ettiği sağlık durumu, Peride'yi oldukça endişelendiriyor.

Dizinin sıkı takipçileri, Tuncay Akça'nın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar gerçekleştiriyor. Tuncay Akça kimdir? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça kaç yaşında, nereli? İşte Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı hakkında bilgiler...

TUNÇAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen tiyatrocu ve oyuncu Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lâkaplı, öğrenci rolünü üstlenmiştir.

1981 yılında usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney’in ''Yol'' filminde Yusuf karakterine hayat veren Akça, 1995-2002 yılları arasında ''Bizimkiler'' dizisinde manav rolünde oynamıştır.

2002 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.

Boyu 1.51 cm olan oyuncu, Selda Akça ile evli olan Tuncay Akça'nın Sena ve Mehmet adında iki çocuğu vardır.

En bilinen repliklerinden birisi, "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.

TUNÇAY AKÇA FİLMOGRAFİSİ