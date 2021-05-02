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- Tunçay Akça kimdir? Hababam Sınıfı filmlerinin 'Bacaksız'ı Menajerimi Ara'da..
Tunçay Akça kimdir? Hababam Sınıfı filmlerinin 'Bacaksız'ı Menajerimi Ara'da..
- Haber Merkezi
- 02.05.2021 - 16:44
- Güncelleme : 02.05.2021 - 16:46
Her pazar akşamı Star TV ekranlarında yayımlanan ve ünlü isimleri konuk eden Menajerimi Ara dizisine, bu hafta sürpriz bir isim katılıyor.
Büyük küçük herkesin severek izlediği Hababam Sınıfı filmlerindeki 'Bacaksız' rolüyle hafızalara kazınan Tuncay Akça, yıllar sonra Menajerimi Ara dizisinde Cüneyt karakteri ile izleyenlerin yüzünde tebessüm bırakmaya geliyor.
Peride, Yeşilçam'da çocuk oyuncu olarak hafızalara kazanan eski oyuncusu Cüneyt'e (Tuncay Akça) bir reklam filmi ayarlamanın mutluluğunu yaşarken yıllar sonra hatırlanmanın heyecanını yaşayan Cüneyt’in göz ardı ettiği sağlık durumu, Peride'yi oldukça endişelendiriyor.
Dizinin sıkı takipçileri, Tuncay Akça'nın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar gerçekleştiriyor. Tuncay Akça kimdir? sorusuna yanıt aranıyor.
Peki, Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça kaç yaşında, nereli? İşte Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı hakkında bilgiler...
TUNÇAY AKÇA KİMDİR?
16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen tiyatrocu ve oyuncu Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lâkaplı, öğrenci rolünü üstlenmiştir.
1981 yılında usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney’in ''Yol'' filminde Yusuf karakterine hayat veren Akça, 1995-2002 yılları arasında ''Bizimkiler'' dizisinde manav rolünde oynamıştır.
2002 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.
Boyu 1.51 cm olan oyuncu, Selda Akça ile evli olan Tuncay Akça'nın Sena ve Mehmet adında iki çocuğu vardır.
En bilinen repliklerinden birisi, "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.
TUNÇAY AKÇA FİLMOGRAFİSİ
- Babamın Ceketi (2018)
- Öğrenci İşleri - Burhan Hoca (2015)
- Avanak Dedektör - (2015)
- Gesi Bağları - (2010)
- Muhtarın Oğlu Şaban - Şaban (2008)
- Kayıp Prenses - Hamdi (2008)
- Elif - Mahmut (2008)
- Şeker Kız Sena - Balıkçı Rıza (2007)
- Kan Damlaları - (2007)
- Dudaktan Kalbe - (2007)
- Yalancı Yarim - Pilavcı (2006)
- Tarık Ve Diğerleri - (2006)
- Babba - Mafya (2006)
- Arka Sokaklar - (2. Sezon ) (2007)
- Aloya - Kahveci (2006)
- Tatlı Bela - (2005)
- Profesyonel Çaylaklar - (2005)
- Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Bacaksız Amca (2005)
- Hababam Sınıfı Askerde - Bacaksız Amca (2004)
- Falımda Bir Kız Var - Aşçı (2004)
- Cennet Mahallesi - Konuk Oyuncu (2004)
- Bitirimler - (2004)
- Parmak İzi - Ercüment (2003)
- Kasabanın İncisi - Hasbi Şoför (2003)
- Hababam Sınıfı Merhaba - Bacaksız Amca (2003)
- Gazoz Spor - (2003)
- Elveda - (2003)
- Ah İpliler Vah İpsizler - (2003)
- Sırlar Dünyası / Sır Kapısı - (2002)
- Kül Kedisi - (2002)
- Kimse Beni Sevmiyor - (2001)
- Derman Bey - Ayvaz (2001)
- Tersine Dünya - (2000)
- Kumar - (2000)
- Hayat Bazen Tatlıdır - (2000)
- Şampiyon - (1999)
- Fanatik - (1999)
- Duruşma - Mübaşir (1999)
- Yeşil Elma - Kendisi (1998)
- Ayrı Dünyalar - Manav (1998)
- Eyvah Babam - (1998)
- Şakir Tamkeriz - (1997)
- Şaban İle Şirin - (1997)
- Yanlış Masal - (1997)
- Yaban Otları - (1997)
- Hemşo Hasan - (1997)
- Hasret Yolu - (1997)
- Düşman Oluruz - Köyün Delisi (1997)
- Bizim Mesele - (1997)
- Çiçek Taksi - (1995)
- Çatı - (1995)
- Tek Ayaklı Kuşlar - Şemsettin (1995)
- Gölge Çiçeği - Tombul (1995)
- Ölümüne Sevda - (1994)
- Ölüm Ve Giz - Tuncay (1994)
- Talihsiz Bilo - Hıdır (1994)
- Kerizler İstanbul'da - (1994)
- Yazlıkçılar - Haydar (1993)
- Seyyar Kamil - (1992)
- Pötürgeli Hasan - (1992)
- Aşık Oldum - (1992)
- Varyemez - Cengiz (1991)
- Gizli Yüz - Can Yoldaşı (1990)
- Duygu Çemberi - Bahriyeli Yusuf (1990)
- Çingene - (1989)
- Zehir Hafiye - Kapıcı (1989)
- Bizimkiler - (1989)
- Ada - İsmail (1988)
- Yer Demir Gök Bakır - Memidik (1987)
- Seyyar Kamil - (1987)
- Selamsız Bandosu - Kasabalı (1987)
- Japon İşi - Mahalleli (1987)
- Milyarder - Celal (1986)
- Asiye Nasıl Kurtulur - Çirak - Araci (1986)
- Adem İle Havva - (1986)
- Çıplak Vatandaş - Beşiktaş Taraftarı (1985)
- Tapılacak Kadın - Garip (1985)
- Mavi Mavi - Takoz (1985)
- Aşık Oldum - Taner (1985)
- O'na Çirkin Kral Derlerdi - (1984)
- Bir Yudum Sevgi - Cemal'in Kardeşi (1984)
- Şaşkın Ördek - Mükremin (1983)
- Şalvar Davası - Osman (1983)
- Güneşin Tutulduğu Gün - Zafer (1983)
- Yol - (1981)
- Bebek - Apo (1979)
- Gülen Gözler - Çırak Tuncay (1977)
- Hababam Sınıfı Uyanıyor - Bacaksız (1976)
- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - Bacaksız (1975)
- Bizim Aile / Merhaba (1975)