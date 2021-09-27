Tuncel Kurtiz kimdir, neden öldü? Ölümünün 8. yılında anılıyor

Ezel dizisinde sözleri ile akıllarda yer edinen Tuncel Kurtiz, ölümünün 8. yılında da unutulmadı. Saygı ve sevgiyle anılan Kurtiz'in hayatı merak konusu oldu. Peki, "Tuncel Kurtiz kimdir?"

Ezel dizisindeki sözleri ve performansı ile akıllara kazınan Tuncel Kurtiz, ölümünün 8. yılında anılıyor.

Ölümünden 8 yıl geçmesine rağmen unutulmayan usta oyuncu, dizi, film ve geriye sayısız ödül bıraktı.

Oyuncunun hayranları bir yandan ölüm yılında onu anarken, diğer taraftan ise hayatına ilişkin bilgileri araştırıyor.

Vatandaşlar, "Tuncel Kurtiz kimdir, neden öldü?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Tuncel Kurtiz kimdir, neden öldü? İşte biyografisi..

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

1 Şubat 1936 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Kurtiz, bürokrat babasının görevi gereği ilkokulu sekiz farklı şehirde bitirdi.

Ortaokulu Edremit'te okudu, liseyi ise Haydarpaşa Lisesi'nde sonlandırdı.Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu. Ancak bitiremedi.

Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda sahne alan oyuncu, Şeyh Bedrettin Destanı, Keşanlı Ali Destanı, Devr-i Süleyman gibi oyunlarda yer aldı.

1964 yılında rol aldığı ve Orhan Günşiray'ın yönettiği Şeytan'ın Uşakları adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz, Yılmaz Güney'in Sürü, Umut ve Duvar gibi filmlerinin yer aldığı 100'e yakın filmde rol aldı.

Türkiye sinema tarihinin diğer klasiklerinden Tunç Okan filmi 'Otobüs', Erden Kral imzalı 'Kanal' gibi filmlerde rol aldı. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü Nurettin Sezer ile kaleme aldığı "Gül Hasan" filminin senaryosuyla kazandı.

İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatro kariyerini sürdüren, yabancı tiyatro ve sinema projelerinde yer alan Kurtiz, Türkiye 'ye 90'ı yıllarda geri döndü.

2003 yılında Alacakaranlık, 2006 yılında ise Hacı adlı dizilerde rol alan Kurtiz, özellikle 2007 yılında yayınlanan Asi ve 2009 yılında vizyona giren Ezel adlı dizilerle beraber popülaritesini artırdı.

Ezel adlı dizide canladırdığı Ramiz Dayı karakteri ile oldukça fazla sevildi. Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde ise Şeyhülislam Ebu Suud karakterini canlandırmıştır. Tuncel Kurtiz, 2010 Yaz döneminde Edremit'in Çamlıbel kasabasında eşi ve kayın biraderi ile birlikte işlettiği Zeytinbağı adlı butik otelden NTV için 'Tuncel Kurtiz ve Dostları' başlıklı bir program sundu, BBC'nin 'Hayat' adındaki belgeselini seslendirdi.

Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Etiler'deki evinde düşerek başını çarpması sonucu 77 yaşında hayata veda etti.

ÖDÜLLERİ

2008 - 15. Altın Koza Film Festivali, Usta Oyunucu Ödülü,

2008 - İtalya Taormina Film Festivali, Sanat Ödülü,

2008 - Yeşilçam Ödülleri, Yaşamın Kıyısında filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü,

1986 - Berlin Film Festivali, Gümüş Ayı ödülü,

1981 - Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü Nurettin Sezer ile "Gül Hasan" filminin senaryosuyla kazandı

1994 - Altın Portakal Festivali, Bir Aşk Uğruna filmi ile en iyi yardımcı erkek oyuncu,

2002 - Sadri Alışık Ödülleri, Şellale filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu.

2011 - 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı ödülü

TİYATRO OYUNLARI

1998 - Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

1997 - Şeyh Bedrettin : Nazım Hikmet

1985 - Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook

1984 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu

1969 - Teneke : Yaşar Kemal 1968 - Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu

1968 - Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu

1968 - Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu

1967 - Yolcu : Nazım Hikmet - Genar Tiyatrosu

1964 - Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - Kent Oyuncuları

1963 - Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları

1962 - Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu

1962 - Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu

1962 - Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu

1958 - Zafer Madalyası : Thomas HeggenJoshua Logan - Dormen Tiyatrosu

FİLM VE DİZİLERİ