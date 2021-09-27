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- Tuncel Kurtiz kimdir, neden öldü? Ölümünün 8. yılında anılıyor
Tuncel Kurtiz kimdir, neden öldü? Ölümünün 8. yılında anılıyor
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 14:44
Ezel dizisindeki sözleri ve performansı ile akıllara kazınan Tuncel Kurtiz, ölümünün 8. yılında anılıyor.
Ölümünden 8 yıl geçmesine rağmen unutulmayan usta oyuncu, dizi, film ve geriye sayısız ödül bıraktı.
Oyuncunun hayranları bir yandan ölüm yılında onu anarken, diğer taraftan ise hayatına ilişkin bilgileri araştırıyor.
Vatandaşlar, "Tuncel Kurtiz kimdir, neden öldü?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Tuncel Kurtiz kimdir, neden öldü? İşte biyografisi..
TUNCEL KURTİZ KİMDİR?
1 Şubat 1936 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Kurtiz, bürokrat babasının görevi gereği ilkokulu sekiz farklı şehirde bitirdi.
Ortaokulu Edremit'te okudu, liseyi ise Haydarpaşa Lisesi'nde sonlandırdı.Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu. Ancak bitiremedi.
Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda sahne alan oyuncu, Şeyh Bedrettin Destanı, Keşanlı Ali Destanı, Devr-i Süleyman gibi oyunlarda yer aldı.
1964 yılında rol aldığı ve Orhan Günşiray'ın yönettiği Şeytan'ın Uşakları adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz, Yılmaz Güney'in Sürü, Umut ve Duvar gibi filmlerinin yer aldığı 100'e yakın filmde rol aldı.
Türkiye sinema tarihinin diğer klasiklerinden Tunç Okan filmi 'Otobüs', Erden Kral imzalı 'Kanal' gibi filmlerde rol aldı. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü Nurettin Sezer ile kaleme aldığı "Gül Hasan" filminin senaryosuyla kazandı.
İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatro kariyerini sürdüren, yabancı tiyatro ve sinema projelerinde yer alan Kurtiz, Türkiye 'ye 90'ı yıllarda geri döndü.
2003 yılında Alacakaranlık, 2006 yılında ise Hacı adlı dizilerde rol alan Kurtiz, özellikle 2007 yılında yayınlanan Asi ve 2009 yılında vizyona giren Ezel adlı dizilerle beraber popülaritesini artırdı.
Ezel adlı dizide canladırdığı Ramiz Dayı karakteri ile oldukça fazla sevildi. Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde ise Şeyhülislam Ebu Suud karakterini canlandırmıştır. Tuncel Kurtiz, 2010 Yaz döneminde Edremit'in Çamlıbel kasabasında eşi ve kayın biraderi ile birlikte işlettiği Zeytinbağı adlı butik otelden NTV için 'Tuncel Kurtiz ve Dostları' başlıklı bir program sundu, BBC'nin 'Hayat' adındaki belgeselini seslendirdi.
Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Etiler'deki evinde düşerek başını çarpması sonucu 77 yaşında hayata veda etti.
ÖDÜLLERİ
- 2008 - 15. Altın Koza Film Festivali, Usta Oyunucu Ödülü,
- 2008 - İtalya Taormina Film Festivali, Sanat Ödülü,
- 2008 - Yeşilçam Ödülleri, Yaşamın Kıyısında filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü,
- 1986 - Berlin Film Festivali, Gümüş Ayı ödülü,
- 1981 - Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü Nurettin Sezer ile "Gül Hasan" filminin senaryosuyla kazandı
- 1994 - Altın Portakal Festivali, Bir Aşk Uğruna filmi ile en iyi yardımcı erkek oyuncu,
- 2002 - Sadri Alışık Ödülleri, Şellale filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu.
- 2011 - 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı ödülü
TİYATRO OYUNLARI
- 1998 - Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
- 1997 - Şeyh Bedrettin : Nazım Hikmet
- 1985 - Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook
- 1984 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu
- 1969 - Teneke : Yaşar Kemal 1968 - Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu
- 1968 - Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu
- 1968 - Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu
- 1967 - Yolcu : Nazım Hikmet - Genar Tiyatrosu
- 1964 - Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - Kent Oyuncuları
- 1963 - Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları
- 1962 - Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu
- 1962 - Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu
- 1962 - Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu
- 1958 - Zafer Madalyası : Thomas HeggenJoshua Logan - Dormen Tiyatrosu
FİLM VE DİZİLERİ
- 1964 - Şeytanın Uşakları
- 1965 - Üçünüzü De Mıhlarım
- 1965 - Son Kuşlar
- 1965 - Sokakta Kan Vardı
- 1965 - Sokaklar Yanıyor
- 1965 - Sayılı Kabadayılar
- 1965 - Krallar Kralı
- 1965 - Konyakçı
- 1965 - Kanlı Meydan
- 1965 - Haracıma Dokunma
- 1965 - Güzel Bir Gün İçin
- 1965 - Büyük Şehrin Kanunu
- 1965 - Bitmeyen Yol
- 1965 - Bir Caniye Gönül Verdim
- 1965 - Ben Öldükçe Yaşarım
- 1965 - Babasız Yaşayamam
- 1966 - Ağaların Savaşı
- 1966 - Zehirli Kucak
- 1966 - Yiğit Yaralı Olur
- 1966 - Silahların Kanunu
- 1966 - Silahına Sarılan Adam
- 1966 - Nikahsızlar
- 1966 - Kıran Kırana
- 1966 - Karanlıkta Vuruşanlar
- 1966 - Kanunsuz Yol
- 1966 - Kanunsuz Dağlar
- 1966 - Kanlı Mezar
- 1966 - Kader Çıkmazı
- 1966 - Hudutların Kanunu
- 1966 - Dört Kurşun
- 1966 - Çirkin Kral
- 1966 - Çingene
- 1966 - At Avrat Silah
- 1967 - Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım)
- 1967 - Krallar Ölmez
- 1967 - Bana Kurşun İşlemez
- 1970 - Umut
- 1970 - Tatort
- 1974 - Otobüs
- 1977 - Nehir
- 1978 - Kanal
- 1978 - Sürü
- 1979 - Gül Hasan
- 1979 - Bereketli Topraklar Üzerinde
- 1981 - Kleiner Mann was tun
- 1983 - Kalabalikeni Bender
- 1983 - Duvar
- 1984 - Turkse Video
- 1985 - Die Abschiebung
- 1985 - Vägen till Gyllenbla
- 1987 - Den Frusna Leoparden
- 1986 - Hiuch HaGdi
- 1987 - Aufbrüche
- 1988 - Livsfarlig Film
- 1989 - Noel Baba
- 1989 - Täcknamn Coq Rouge
- 1989 - Mahabharata
- 1990 - Skyddsängeln
- 1990 - Zeit der Rache
- 1990 - Die Hallo-Sisters
- 1992 - Kvällspressen
- 1993 - Çakalların İzinde
- 1993 - Korkunun Karanlık Gölgesi
- 1993 - Ağrı'ya Dönüş
- 1994 - Bir Aşk Uğruna
- 1994 - Aşk Ölümden Soğuktur
- 1995 - Cemile ve Umudun Masalı
- 1996 - Cemile
- 1996 - Usta Beni Öldürsene
- 1996 - Tabutta Rövaşata
- 1996 - Işıklar Sönmesin
- 1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında
- 1997 - Gräfin Sophia Hatun
- 1997 - Çökertme
- 1997 - Akrebin Yolculuğu
- 1998 - Hoşçakal Yarın
- 1999 - Kurtlar Sofrası
- 2000 - Kumru 2001 - O da Beni Seviyor
- 2001 - Şellale 2001 - A cavallo della tigre
- 2003 - Alacakaranlık
- 2003 - İnat Hikayeleri
- 2006 - Hacı
- 2007 - Kara Duvak
- 2007 - Yaşamın Kıyısında
- 2007 - Asi
- 2008 - Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit
- 2008 - Lal
- 2008 - Güz Sancısı
- 2009 - Kayıp Armağan
- 2009 - Siyah Beyaz
- 2009 - 2011 - Ezel
- 2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl
- 2013 - Mutlu Aile Defteri