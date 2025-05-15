Haber Merkezi

Kara para aklama soruşturmasında bir süre tutuklu kalan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, yeniden anne-baba oluyor.

Nilda adında bir kızı ve Milan Efe adında bir oğlu olan çift, geçtiğimiz günlerde tüp bebek tedavisine başlamıştı.

Polat'ın beklediği müjde geldi.

TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Dilan Polat 3. çocuğuna hamile olduğu sinyallerini paylaşımıyla duyurdu.

Başta Engin Polat'a şaka yapan, ardından 'İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?' ifadelerinin kullanan Dilan Polat yakınlarını aradığı paylaşımlarda bulundu.

Net bir sonuç olmasa da, Polat çiftinin bebek müjdesi sosyal medyaya damga vurdu.