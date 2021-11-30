Turabi Çamkıran'dan olay Survivor All Star açıklaması! ''Acun abiniz...'' diyerek paylaştı

Üç kez Survivor'a katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi Çamkıran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" diyenlere yanıt verdi.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor'da All Star için geri sayım devam ediyor.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta katıldığı bir projede, Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili üstü kapalı tüyo vermişti.

''KADROLAR BELLİ OLDU''

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, ''Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.'' demişti.

Herkes Survivor All Star yarışmacılarının kimler olduğunu merak ederken Survivor yarışmasıyla büyük bir hayran kitlesi elde eden Turabi Çamkıran'ın paylaşımı olay oldu.

"HER ŞEYİMİ SURVİVOR'A BORÇLUYUM"

Yeni sezonda ekranlarda olacağı iddia edilen Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan söylentilere yanıt verdi.

Turabi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok. Fazla ortalıkta yokum çünkü daha fazlası için çok çalışıyorum.

Bugün mu olur yarın mı olur bilmem ama bir gün Acun abiniz sevenlerim için iyi sevmeyenler ve yarışmacılar için kötü haberi verebilir. O gün geldiğinde en iyi Survivor kazansın.''

''SURVİVOR'DAN MI EMEKLİ OLACAKSIN?''

Çamkıran'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları, daha önce 3 kez Survivor'a katılan ve ikisinde şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın yarışmaya yeniden katılacağı mesajını aldı.

Bazı kullanıcılar, "Bir daha mı? Survivor'dan emekli mi olacaksın?" eleştirisinde bulundu.