Turabi cinsel şarkısının sözlerini değiştirdi; İşte yeni sözler...

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, televizyon yarışmalarıyla adını duyuran Turabi'nin cinsel içerikli sözleri nedeniyle tepki çeken şarkısına erişim engeli kararı verdi.
Video popüler sitelerden kaldırılmaya başlanırken Turabi sürpriz bir hamlede bulundu.
YENİ ŞARKI SÖZÜ
Turabi kısa sürede büyük izlenme alan skandal şarkının sözlerini değiştirdi.
Turabi'nin şarkısının yeni sözleri ise şu şekilde;
Bir kızın kalbiyle oynama
Sadece bir kalbi var
Onun gözleriyle oyna
İki tane gözü var
Kedi yavrusu olma
Sahiplen
Eğer sahiplenmezsen
Bir tane alamazsın
Her kedinin yuvaya ihtiyacı var
Bir yuva ver
Kedi yavrusu olma
Sahiplen
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