Turabi cinsel şarkısının sözlerini değiştirdi; İşte yeni sözler...

Yağmur Uçar

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, televizyon yarışmalarıyla adını duyuran Turabi'nin cinsel içerikli sözleri nedeniyle tepki çeken şarkısına erişim engeli kararı verdi.

Video popüler sitelerden kaldırılmaya başlanırken Turabi sürpriz bir hamlede bulundu.

YENİ ŞARKI SÖZÜ

Turabi kısa sürede büyük izlenme alan skandal şarkının sözlerini değiştirdi.

Turabi'nin şarkısının yeni sözleri ise şu şekilde;

Bir kızın kalbiyle oynama

Sadece bir kalbi var

Onun gözleriyle oyna

İki tane gözü var

Kedi yavrusu olma

Sahiplen

Eğer sahiplenmezsen

Bir tane alamazsın

Her kedinin yuvaya ihtiyacı var

Bir yuva ver

Kedi yavrusu olma

Sahiplen

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