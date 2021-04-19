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    Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor

    Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor

    Dini hassasiyetleri alaya alarak türbede elinde Kur'an ile video çeken bir kullanıcı, vatandaşların tepkisini topladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 11:11
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    Sosyal medya platformu olan TikTok'ta yayınlanan bir video, vatandaşların tepkisini çekti.

    Dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde bir türbede video çekilmesine tepki gösteren vatandaşlar, Çiğdem Hazar Şeker isimli kullanıcıdan şikayetçi oldu.

    Çiğdem Hazar Şeker kullanıcı adına sahip olan TikTok kullanıcısının yayınladığı görüntülerde, açık kıyafetlerle türbeye girerek eline bir Kur'an aldığı görüldü.

    Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda çalan ilahiye eşlik eden Şeker, türbeye yaslanarak öptü.

    Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor VİDEO

    Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor #1

    DAHA ÖNCE DE YAPTI

    Öte yandan Çiğdem Hazar Şeker'in, daha önce de Adana'da olduğu belirtilen aynı türbede video çektiği görüldü.

    Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor #2

    Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor #3

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