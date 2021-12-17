'Turgay Başyayla sunacak' denmişti! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu bakın kim oldu

'Turgay Başyayla sunacak' denmişti! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu bakın kim oldu

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın kalıcı sunucusu olarak Turgay Başyayla'nın adı geçmişti. Ancak programın, önümüzdeki hafta Songül Karlı'nın sunumuyla ekranlara geleceği öğrenildi.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Birbirinden lezzetli tarifleri ekranlara getiren Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu değişikliği bitmiyor.

Yayın hayatına Fatih Ürek'in sunumuyla başlayan program; Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın olmak üzere 4 sunucu değiştirmişti.

Yarışmaya sunucu dayanmayınca format değişikliğine gidilmiş ve programı her hafta ünlü bir isim sunmaya başlamıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde bu formatın sona erdiği ve yarışmanın kalıcı sunucusunun belirlendiği öğrenilmişti.

KALICI SUNUCU TURGAY BAŞYAYLA OLACAKTI

Show TV'de yayınlanan Lezzet Yolculuğu programı ile adından söz ettiren oyuncu ve sunucu Turgay Başyayla'nın geçtiğimiz haftalarda açık ara en yüksek reytingi aldığı ve bunun üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu olduğu iddia edilmişti.

Başyayla, "Bu işi çok sevdim, hem lezzet hem keyif alıyorum bu tür programlarda... Şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah çok keyifli bir programla seyirci karşısında olacağım." demişti.

SONGÜL KARLI SUNACAK

Ancak Gelinim Mutfakta'nın 20 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelecek 826. bölüm fragmanında, Turgay Başyayla'nın yer almadığı görüldü.

Son olarak İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Emel Kızıltaş'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasının gelecek haftaki sunucusu, Son gül Karlı oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasının ne zaman Turgay Başyayla sunuculuğunda ekranlara geleceği ise merak konusu...