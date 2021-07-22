Turgay Yıldız kimdir? Oyuncu Turgay Yıldız kaç yaşında, neden öldü?

Paylaştığı skeçlerle tanınan oyuncu Turgay Yıldız, bu sabah hayatını kaybetti. Turgay Yıldız'ın hayatına dair bilgiler vefatının ardından gündeme geldi. Peki Turgay Yıldız kimdir? İşte biyografisi...

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti.

Bir süredir Ankara'da tedavi gören 56 yaşındaki Yıldız'ın bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölüm haberinin duyulmasıyla birlikte Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında yer alan Turgay Yıldız'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki Turgay Yıldız kimdir? İşte tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız'ın biyografisi...

TURGAY YILDIZ KİMDİR?

3 Mart 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Turgay Yıldız, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev alan Yıldız, TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlenmiştir. 1994-1999 yılları arasında Flash TV'de Nargile Kahvesi, Sabah Kahvesi, Bizim Bakkal, Akşam Tıraşı, Düm Teke Tek adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yapmıştır.

Aynı kanalda ''Şeytan Bunun Neresinde?'' isimli müzik programı sunan oyuncu, 1997 yılında Show TV'de yayınlanan ''Sonradan Görmeler'' adlı dizide rol almıştır. Turgay Yıldız, BRT TV'de ''Teber ile Muteber'' adlı haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu üstlenmiştir.

Ege TV'de ''İyi Egeler'' adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sunan Yıldız, TRT Ankara Televizyonu'nda Turgay Bostan'ın yönetmenliğinde ''Bu Toprağın Sesi'' programında ''Beter ile Şeker'' adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirmiştir.

2008 yılında TRT 1'de yayınlanan ''Baba Ocağı'' dizisinde rol almış ve TRT Ankara Televizyonu'nun hazırladığı ''Umutla Yaşamak'' adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yapmıştır.

10 yıl TRT Ankara Radyosu''nun hazırladığı ''Hafta Sonu'' programında parodi yazarı ve seslendirme sanatçısı olarak görev alan Yıldız, önce İstanbul Şehir Tiyatroları'nda iki sene, daha sonra Ankara Devlet Tiyatroları'nda başka isimler adı altında ve iki farklı reji ile üç sene oynamıştır.

2013-14 tiyatro sezonunda ''Alaaddin'in Sihirli Lambası'' adlı oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenmiştir. Üç farklı dalda ödüle layık görülen oyun, 2014 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynanmaktadır.