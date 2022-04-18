Diriliş Ertuğrul'da Turgut'un Aykız'ı değişimiyle 'Yaşlanmışsın be' dedirtti! Diziyle alakası kalmamış...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Aykız'a hayat veren Hande Subaşı, son haliyle gündem oldu. Güzel ismin hayranları, "Yaşlanmışsın Aykız ama hala çok güzelsin" tarzında yorumlar yaptı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan, yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı Diriliş Ertuğrul dizisi, 5 sezon sürdü.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç'in paylaştığı dizi, yurt içi ve yurt dışında büyük bir kitleye sahip oldu.

Ertuğrul Gazi dönemine ışık tutan, tarih ve aksiyon dolu sahnelerle dikkati çeken dizide Hande Subaşı ise Aykız karakterine hayat verdi.

21 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Subaşı, İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldu.

2015 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasını kazanarak tanınan Hande Subaşı, Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde boy göstermeye başladı.

2019 yılında Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm yapımlarında rol alan Subaşı, Diriliş Ertuğrul'da büyük bir üne ulaştı.

Turgut Alp'in sevdiği kadın olan Aykız'ı canlandıran Hande Subaşı, dizide sadece bir sezon kaldı ancak gönüllere girmeyi başardı.

Hala daha birçok kişinin Aykız olarak andığı ve hatırladığı Hande Subaşı, geçen zamanda yaşadığı değişimle gündeme geldi.

Hande Subaşı'nın şimdiki halini gören Diriliş hayranları, "Yaşlanmışsın" , "Hala güzelsin" tarzında yorumları peş peşe sıraladı.

Hande Subaşı'nın son hali

Son olarak 2021 yılında Baht Oyunu dizisinde yer alan ve şu sıralar ekranlarda gözükmeyen Hande Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Sık sık kendisini ve sevgilisini sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor.

Diriliş Ertuğrul dönemine dönen ve Aykız'la kıyaslayan hayranların bazıları ise değişimine dikkati çekiyor.

Güzelliğinin değişmediği görülen Hande Subaşı'nın beğenen hayranları, "Yaşlanmışsın" demeden geçmiyor. Turgut Alp ile olan uyumlarının unutulmadığı Subaşı'nın yeniden ekranlara döneceği gün sabırsızlıkla bekleniliyor.

İŞTE SON HALİ..