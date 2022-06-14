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    Türk güzeli Ekin Su, İngiltere'yi karıştırdı! Canlı yayında dakikalarca öpüşünce...

    Kuzey Yıldızı dizisiyle tanınan Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası adlı programdaki müstehcen halleriyle gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 17:18
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    Türk güzeli Ekin Su, İngiltere'yi karıştırdı! Canlı yayında dakikalarca öpüşünce...

    2017 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan Ekin Su Cülcüloğlu, adını ilk olarak rol aldığı Kuzey Yıldızı dizisiyle duyurdu.

    1996 doğumlu genç oyuncu, Türkiye'de aradığını bulamayınca, soluğu BirliŞİK Krallık'ta aldı.

    İngiltere'de yayınlanan, ülkenin en çok izlenen ve konuşulan reality şovu Aşk Adası'na katıldı.

    Dakikalarda öpüştü

    Ekin Su Cülcüloğlu, Aşk Adası'nda ilk günden gündem oldu.

    Cülcüloğlu, programda eşleştiği İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile tutkulu bir şekilde öpüştü.

    İzleyiciler, Ekin Su ve Davide'e Twitter üzerinden tepki gösterdi.

    Türk güzeli Ekin Su, İngiltere yi karıştırdı! Canlı yayında dakikalarca öpüşünce... #1

    Türk güzeli Ekin Su, İngiltere yi karıştırdı! Canlı yayında dakikalarca öpüşünce... #2

    Türk güzeli Ekin Su, İngiltere yi karıştırdı! Canlı yayında dakikalarca öpüşünce... #3

    Türk güzeli Ekin Su, İngiltere yi karıştırdı! Canlı yayında dakikalarca öpüşünce... #4

    Türk güzeli Ekin Su, İngiltere yi karıştırdı! Canlı yayında dakikalarca öpüşünce... #5

    Türk güzeli Ekin Su, İngiltere yi karıştırdı! Canlı yayında dakikalarca öpüşünce... #6

    Türk güzeli Ekin Su, İngiltere yi karıştırdı! Canlı yayında dakikalarca öpüşünce... #7

     

     


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