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- Türk lirasını yırttığı anları sosyal medyadan paylaşan 2 Finlandiyalıya gözaltı
Türk lirasını yırttığı anları sosyal medyadan paylaşan 2 Finlandiyalıya gözaltı
- 29.11.2022 - 23:39
- Güncelleme : 30.11.2022 - 00:36
Sosyal medya platformu TikTok'ta akşam saatlerinde paylaşıma giren bir video çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı..
Türk lirasını aşağılayan yabancı uyruklu şahıs için çok sayıda ihbar yapılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
"Gözaltına alınıp yasal işlem başlatıldı"
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"9.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır"
Türk lirasını yırttığı anları sosyal medyadan paylaşan 2 Finlandiyalıya gözaltı VİDEO