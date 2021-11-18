Türk magazin tarihinin en ilginç ayrılığı: Tarkan ve Bilge Öztürk bakın ne yapmış....

Türk magazin tarihinin en ilginç ayrılığı: Tarkan ve Bilge Öztürk bakın ne yapmış....

Tarkan ve Bilge Öztürk uzun süren aşklarını noktaladıktan sonra farklı insanlarla yoluna devam etti. Öztürk ve Tarkan'ın vedalaşma şekli ise yıllar sonra hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

Pınar Dilek'le evlenen ve Liya adında bir kızı olan Tarkan, yıllar önce Bilge Öztürk'le beraberdi.

Uzun yıllardır birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Tarkan ve Bilgi çifti, ani bir kararla ayrıldı.

Bu ayrılık o dönem ikilinin hayranlarını oldukça üzerken, Bilge Öztürk şu sıralar Daren Gerede ile yeni bir aşka yelken açtı.

Öztürk aradığı aşkı, kendisinden 21 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu ve oldukça mutlu olduğunu söyledi.

O dönem açıklama yapan Bilge Öztürk, Tarkan'ın evleneceğini düşünmediğini söylemişti.

İkilinin ayrılığına ilişkin bazı detaylar yıllar sonra yeniden gündem olurken, yaptıkları vedalaşma ise herkesi şaşırttı.

TARKAN VE BİLGE ÖZTÜRK'ÜN AYRILIĞININ PERDE ARKASI

Tarkan ve Bilge Öztürk, bir veda yemeği yiyerek ilişkilerine nokta koydu. İkilinin hakkında çıkan ayrılık iddiaları netlik kazanmamış, Tarkan ve Öztürk bunu bir veda yemeğine dönüştürmüştü.

Bu ilginç ayrılığın ardından gazetecilerin karşısına çıkan ikiliden Tarkan o dönem şu sözleri kullandı;

Aslında göründüğü gibi değil bunu açıklamak istiyoruz. Biz yollarımızı ayırmaya arkadaş kalmaya karar verdik.

Dostluğumuz ve birbirimize desteğimiz devam edecek ama biraz kendi yollarımızda yürümek istiyoruz."

Tarkan bu sözleri söylerken veda yemeğinden çıkan Bilge Öztürk ise ağlamamak için kendisini zor tuttu.





"AĞLAMADAN AYRILIK OLMAZ"

Bu kararı alırken çok zorlandıklarını ve üzüldüklerini söyleyen Tarkan duygularını şarkı sözüyle anlattı. Tarkan şu ifadeleri kullandı;

"Ağlamadan ayrılık olmaz hatıralar uslu durmaz kalanlar gideni gönlünde taşır aşk sevene yük olmaz biz böyle bilir böyle yaşarız."



