Türk medyası Mesut Özil'i yalnız bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Mesut Özil'le yapılan anlaşmalarını fesheden markalara yeterli tepki gösterilmiyor.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikten sonra Almanların hedef tahtasına yerleşti.

Irkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'e aradan geçen uzun süreye rağmen baskılar son bulmadı.

Özil ile sponsorluk anlaşmasını iptal eden son Alman markası Adidas oldu.

ANLAŞMA İPTALLERİNİN NEDENİ ERDOĞAN SEVGİSİ

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, anlaşmanın feshedilmesinde Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ve Doğu Türkistan konusunda yapılan açıklamanın etkili olduğunu yazdı.

MEDYA NEDEN SESSİZ

Mesut Özil'e yönelik uygulanan baskıya Türk medyasından yeteri oranda tepki yükselmedi.

BOYKOT ÇAĞRISI

Verdiği reklamlarla medyayı kontrol altında tutmaya çalışan Alman şirketi Adidas'a karşı, sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.

Ancak Türk medyası bu boykot çağrılarına da gözlerini kapadı.

Adidas, Mesut Özil ile yollarını ayırma kararı aldı haberi