Türk pop müziğinin efkarlı sesi: Tanju Okan kimdir?

"Hasret", "Kadınım" ve "Kemancı" gibi dillere pelesenk olan şarkıların sahibi, Türk pop müziğinin usta isimlerinden Tanju Okan, vefatının 25. yılında anılıyor.

1970'li yıllara seslendirdiği Türkçe ve Fransızca şarkılar ile damgasını vuran ve hafif müziğin büyük temsilcilerinden olan Tanju Okan'ın vefatının üzerinden tam 25 yıl geçti.

Seslendirdiği şarkılar ile günümüzde de adından söz ettiren usta sanatçı, gönüllere taht kuran şarkılarıyla dikkat çekiyor.

Yaşadığı dillere destan aşk hikayesi ile hayranlarını derinden etkiledi. Düştüğü bu sevda, onu alkolik yaparken "Koy Koy Koy" ve "Öyle Sarhoş Olsam ki" adlı şarkılarını yazdırdı.

O çok sevilen şarkısı ''Kadınım'', günümüzde de büyük kitleler tarafından dinlenmeye devam ediyor.

27 Ağustos 1938 tarihinde İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya gelen Tanju Okan, Urla'nın ilk sorgu hakimi Ali Rıza Bey'in kızı Bedia Hanım ile müzik öğretmeni Mehmet İlhan Bey'in oğludur.

Babasının müzik öğretmeni olması ve annesinin de çok iyi keman çalmasından dolayı çocukluğu müzikle geçti. Henüz 5 yaşındayken anne ve babası boşandı ve Okan, annesiyle yaşamaya devam etti.

İTALYA'DA ŞAN EĞİTİMİ ALDI

Efkarlı bir sese sahip olan usta sanatçı, babasız kaldığı dönemi, annesi Bedia Hanım'ın kendisine oyunlar eşliğinde verdiği temel müzik dersleri ile geçirdi.

İlkokul yıllarında okul korolarının vazgeçilmez solisti oldu. Manisa Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Tanju Okan, İtalya'ya giderek şan eğitimi aldı.

1958 yılında askerliğini yaptığı Ankara Ordu Evi'nde amatör olarak sahne alan sanatçı, burada annesinden yıllarca dinlediği Fransızca şarkıları seslendirdi.

ASKERLİKTEN SONRA ADINI DUYURMAYA BAŞLADI

Vatani görevini tamamlamasının ardından Orhan Sezener'in orkestrasında solist olarak yer aldı. Ankara'nın gece kulüplerinde Fransızca, İtalyanca ve İngilizce şarkılar söyleyen Tanju Okan, etkileyici sesiyle adını duyurmaya başladı.



Usta sanatçı, kariyerinde daha iyi adımlar atabilmek içim 1961 yılında İstanbul'a taşındı ve Müfit Kiper Orkestrası'nda profesyonel müzik hayatına adım attı. Okan, aynı zamanda Vasfi Uçaroğlu orkestrasında solistlik yaparken bir yandan da Ankara Radyosu'nda şarkı söylemeye devam etti.

BALKON MELODİLERİ FESTİVALİ'NDE 1. OLDU

Türk pop müziğinin yeni yeni ortaya çıktığı 1960'lı yıllarda Batı müziğine Türkçe sözler yazılmaya başlandı ve "aranjman müzik" tarzı ortaya çıktı.



O dönem yurt içi ve yurt dışında Türk müziğinin tanıtılması adına da birçok festival ve yarışma düzenlendi. 2 Eylül 1964 yılında Yugoslavya'da gerçekleştirilen "Balkan Melodileri Festivali"ne Erol Büyükburç ve Tülay German ile yarışmaya katılan Tanju Okan için bu festival hayatının dönüm noktası oldu.



Okan, yarışmayı şöyle anlatmıştı:

"1964'de Milli Orkestra'yı müzisyenler sendikası ve müzisyenler seçtiler. Erol Büyükburç, Tülay German ve ben. Ayrıca bir de Milli Orkestramız vardı tabii. Selim Özer, Vasfi Uçaroğlu, Alper Feyman, Erol Ergüner. O gece bir anım oldu. Meydan yıkılıyor, aşağı yukarı beş bin kişi. Erol Büyükburç çok büyük bir tezahürat aldı. Dediler ki, 'Bu vaziyette ikinci bir sanatçı çıkamaz.' O kadar büyük bir alkış var ki. Tabii kulakları çınlasın Şemsi Sılkım Bey gazeteci o da izliyor konseri, 'Tanju ne diyosun?' dedi. 'Ben çıkıyorum efendim' dedim. Fırladım, çıktım. Bir anda bir uğultu oldu. Sonra şarkıya girince, uğultu kesildi…"



Festivalde ''Sta Sera Pago Io'' adlı İtalyan şarkısını kendi tarzı ile söyleyen Okan'ı dinleyen kalabalık uzun süre ayakta alkışladı ve yarışmada büyük ödülü kazandı.

ABD'DE BİRÇOK KEZ KONSER VERDİ

Balkan festivalindeki başarısıyla ünü yurt dışına taşan Tanju Okan, Fransa'ya davet edildi ve burada "Kundurama Kum Doldu" ve ''İbibikler Öter Ötmez Ordayım'' adlı 2 adet 45'lik plak çalışmasına imza attı.



Kariyerinde yükselmeye devam eden sanatçı, 1964 yılında ''Cüppeli Gelin'' filmiyle beyaz perdede yer almaya başladı. 1965 yılında Yalancının Mumu, İçindeki Alev, 1966 yılında Fakir Bir Kız Sevdim ve Aşkın Kanunu gibi yapımlarda rol aldı. Ünü ABD'ye kadar uzanan usta müzisyen, New York, Washington, Boston'da da konserler verdi.

Okan'ın ilk evliliğinden Tansu adında bir oğlu oldu. Daha sonra Nur Erbay ile 8 ay sürecek bir evlilik yapan Okan, ardından Zerrin Erdoğan'la da 14 ay süren bir evlilik gerçekleştirdi.



Aynı dönem müzik kariyerinde alkol ve sigara bağımlılığı nedeniyle duraklama yaşayan Tanju Okan'ın hislerine dostu, müzisyen-yapımcı Nino Varon tercüman olarak, "Hasret" adlı şarkıyı kaleme aldı. Yunan asıllı Mısırlı müzisyen Georges Moustaki'nin seslendirdiği "Le Meteque"nin Türkçe versiyonu olan bu eserle altın plak ödülüne layık görüldü.

ADINI MÜZİK TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Profesyonel müzik hayatında Mehmet Teoman, Melih Kibar, Çiğdem Talu ve Yurdaer Doğulu gibi önemli müzisyenlerle çalışan Okan, 1972 yılında ''Öyle Sarhoş Olsam ki'' ve 1974 yılında Mehmet Teoman tarafından yazılan ''Kadınım'' adlı unutulmaz şarkılarıyla, adını Türk pop müziği tarihine altın harflerle yazdırdı.

1975 yılında ''Bütün Şarkılarım'' adlı albümünü çıkardı ve 1980'li yıllarda arabesk müzik türünün ortaya çıkmasıyla eski şöhretini kaybetti.

SİROZ TEŞHİSİ KONULDU

Son olarak 1980 yılında ''Yorgunum''u ve 1995 yılında ''İşte, Tanju Okan 95'' albümlerini dinleyicilerin beğenisine sunan Tanju Okan, 1995 yılında İzmir'in Urla ilçesine yerleşti.

Urla'da sahne almaya devam eden sanatçı, 22 Nisan 1995 yılında kalp yetmezliği ve aşırı kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve burada kendisine siroz teşhisi konuldu.

Kangren nedeniyle bir ayağı da kesilen Tanju Okan, 23 Mayıs 1996 yılında hayatını kaybetti ve Urla'daki İskele Kabristanı'na defnedildi.