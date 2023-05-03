Türk sinema tarihinin ilk filmi hangisidir? İşte bir Türk'ün çektiği ilk film olarak tarihe geçen o film.. Türk sinema tarihinin ilk filminin hangisi olduğu merak ediliyor. İşte 1914 yılında çekilen Türk sinemasının ilk filmi..

Türk sineması, ülkemizdeki film sektörüne dair faaliyetleri ve sinema kültürünü kapsamaktadır.

Türkiye'de sinemanın geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar dayanmaktadır. Başlangıç tarihi net olmasada sinemanın Anadolu'ya gelişinin II. Abdülhamid döneminde yaşandığı düşünülmektedir.

1914 yılında bugünkü İstanbul Yeşilköy yakınlarında yer alan Ayastefanos Rus Abidesi'nin yıkılması kararı alınmıştır.

Bu kararın alınmasının ardından bu yıkım olayının film yapılması fikri ortaya çıkar ve Avusturya'dan bir film ekibi ülkeye davet edilir.

Görüşmeler sürerken bu filmi bir Türk'ün çekmesi fikri ortaya çıkar. Ve bu iş için Osmanlı ordusunda görevli olan Fuat Uzkınay uygun görülür.

Avusturya'dan gelen film ekibi Fuat Uzkınay'a filmi nasıl çekmesi gerektiği konusunda eğitim verir ve bu kısa eğitimin ardından, 14 Kasım 1914'te Fuat Uzkınay tarafından çekilen Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı filmi, bir Türk'ün çektiği ilk film olarak tarihe geçmiştir..

İlk Türk filmi

Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı isimli kısa belgesel film, Fuat Bey tarafından 14 Kasım 1914'te çekilen ve Türk sinema tarihinin başlangıcı kabul edilen ilk film olarak tarihe geçmiştir.