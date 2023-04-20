Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal bakın nereliymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.. Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal'ın memleketi merak konusu oldu. Peki Kemal Sunal aslen nereli? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Oynadığı roller ile herkesin kalbinde yer edinen usta oyuncu Kemal Sunal'ın hayatı merak ediliyor.

Özellikler Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı karakter ile hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın filmleri günümüzde bile büyük bir keyifle izlenmektedir.

3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın memleketi merak edilmeye başladı.

Türk sinemasının usta isminin memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki Kemal Sunal aslen nereli? İşte memleketi..

11 Kasım 1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kemal Sunal aslen Malatyalıdır.

Oynadığı karakterler ile Türk sinema tarihine damga vuran Kemal İstanbul'un Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailenin en büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi bulunmaktadır.

1975 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştiren Kemal Sunal'ın bu evlilikten Ali ve Ezo isminde iki çocuğu bulunmaktadır.